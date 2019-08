Gastgeber des G7-Gipfels ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er erhält entgegen seiner eigenen Behauptungen kein Mandat für Verhandlungen mit dem Iran. Foto: APA / AFP / LUDOVIC MARIN

Die sieben führenden westlichen Industriestaaten wollen die Bekämpfung der Waldbrände im Amazonasgebiet unterstützen. Die Hilfe der G7-Gruppe solle den betroffenen Ländern "so schnell wie möglich" zugute kommen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Rande des Gipfeltreffens am Sonntag in Biarritz.

Zuletzt beriet sich Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel mit dem chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera über die Bekämpfung der verheerenden Brände in Brasilien und den angrenzenden Ländern. In den Gesprächen gehe es nun darum, die Details der technischen und finanziellen Hilfen festzulegen, sagte Macron. Geplant sei ein "internationaler Mobilisierungsmechanismus".

Der Gipfel begann am Samstag Nachmittag und war von Protesten und Spannungen begleitet. So warf der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro dem französischen Präsidenten Kolonialdenken vor, als letzterer via Twitter auf die Feuer im Amazonas aufmerksam machte und das Thema Waldbrände kurzfristig auf die Tagesordnung des Gipfels setzte. Auch der US-Handelsstreit zwischen China und den USA sorgten anfangs für Verstimmungen. Am Sonntag sagte der US-Präsident Donald Trump am Rande des Gipfels, dass er sich nicht unter Druck von Verbündeten ausgesetzt sehe: "Ich denke, dasss sie den Handelskrieg respektieren", sagte Trump.

Russland bleibt ausgeschlossen

Außerdem haben sich die G7-Staaten nach den Worten von Trump nicht auf eine Wiederaufnahme Russlands einigen können. Man habe eine "lebendige" Diskussion darüber geführt, die aber andauere, sagte Trump am Sonntag bei einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Rande des Gipfels.



"Es wurde keine Entscheidung getroffen." Er sei weiterhin der Ansicht, dass eine Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der wichtigen Industriestaaten "vorteilhaft" und "positiv" wäre.

Trump sagte, womöglich gebe es in dieser Frage keinen Konsens bei den G7. "Vielleicht lassen wir es so, wie es ist." Kurz zuvor hatte Trump bei einem Arbeitsfrühstück mit dem britischen Premierminister Boris Johnson nicht ausgeschlossen, dass er als Gastgeber des G7-Gipfels im kommenden Jahr in den USA Kremlchef Wladimir Putin einladen könnte. "Es ist sicherlich möglich", sagte er. "Wir werden sehen."

Am Rande des Gipfels halten Klimaaktivisten gestohlene Porträts von Emmanuel Macron hoch und kritisieren seine Klimapolitik.

Foto: REUTERS

Russland war nach der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim und wegen seiner Politik im Ukraine-Konflikt aus der Gruppe ausgeschlossen worden. Putin selber hat bisher nicht um eine Wiederaufnahme gebeten. Trump hatte sich mit einem entsprechenden Vorstoß bereits beim G7-Gipfel in Kanada im vergangenen Jahr nicht durchsetzen können.

Kein Mandat für Macron

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Berichte zurückgewiesen, dass er von den G7-Partnern einen formellen Auftrag bekommen habe, mit dem Iran zu sprechen. Die G7 seien ein informeller Klub, deshalb könne es keinen solchen Auftrag geben, sagte Macron am Sonntag.

Zuvor hatte Macron selbst erklärt, die G7-Regierungen hätten vereinbart, gemeinsam gegenüber dem Iran aufzutreten und ihn beauftragt, eine Botschaft an Teheran zu übermitteln. Es sei weiter Priorität der sieben Regierungen, dass der Iran keine Atomwaffen erhalten und die Spannungen in der Golf-Region abbauen solle, hieß es aus französischen Regierungskreisen. Trump gesagt, er habe keinen Auftrag unterschrieben, habe aber nichts gegen Iran-Gespräche durch Frankreich oder Japan.

Weltwirtschaft und Sicherheitslage

Mit Beratungen zur Lage der Weltwirtschaft haben die Chefs der G-7-Staaten ihren Gipfel im französischen Seebad Biarritz fortgesetzt. Auch die internationale Sicherheitslage sollte am Sonntag in der ersten Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs aus den sieben wichtigsten westlichen Industrieländern zur Sprache kommen. (APA, red, 25.08.2019)