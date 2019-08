Neuer Streamingdienst startet in den USA am 12. November und soll dort rund sieben Dollar pro Monat kosten

Disney wird bald seinen neuen Streamingdienst starten. Bereits vor wenigen Tagen kündigte das Unternehmen als einen der Exklusivinhalte eine Dokuserie an, die sich mit Menschen befasst, die für die Erlebnisparks des Medienkonzerns zuständig sind. Nun gibt es einige Informationen zu Disney+, wie "Engadget" berichtet.

Das ist Disneys neuer Streamingdienst Foto: disney plus / engadget

Sieben Dollar soll das Angebot in den USA pro Monat kosten. Am 12. November ist der offizielle Start. Zunächst können User 500 Filme und 7.500 Serienepisoden ansehen. Mit dabei sind einige Originals, aber auch Klassiker wie den "Simpsons". Der Dienst werde eine App für iOS, Apple TV; Android und Xbox One anbieten.

Ähnlichkeiten zu Konkurrenz

Disney hat auch erste Bilder des Angebots veröffentlicht. Die dargestellte Oberfläche erinnert dabei stark an Konkurrenten wie Netflix. Auch bei Disney+ werden Serien- und Filmempfehlungen mithilfe von maschinenlernenden Algorithmen entwickelt. Zudem setzt man auf viele große Bilder. Auch verschiedene Profile mit unterschiedlichen Empfehlungen wird es geben.

HD

Für Nutzer wird es mobil möglich sein, Inhalte herunterzuladen und offline anzusehen. Anders als bei Netflix könnten US-Kunden – Details zum Start in Österreich gibt es noch keine – Serien und Filme für rund sieben Dollar in HD-Qualität streamen.

"Engadget" konnte den Dienst bereits genauer ansehen und kommt zu dem Resümee, dass es aktuell bereits sehr ausgegoren sei. Es wirke so, als warte man für den Start nur noch darauf, dass die Inhalte fertig bereitgestellt werden. (red, 25.8.2019)