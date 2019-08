Zehntausende protestierten am Sonntag in Randbezirken Hongkongs in der Nähe des internationalen Frachthafens. Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein

Foto: Reuters/THOMAS PETER

Hongkong – Die Polizei in Hongkong ist am Sonntag erstmals mit Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen. Bei einer Kundgebung mit zehntausenden Menschen setzten die Sicherheitskräfte auch wieder Tränengas ein. Zuvor hatten am Sonntag einige Demonstranten Pflastersteine und auch Molotow-Cocktails geworfen. Der Großteil der Protestierenden blieb im strömenden Regen aber bis zum Abend friedlich.

Foto: AP/Kin Cheung

Foto: Reuters/TYRONE SIU

Die Polizei hatte angedroht, die Versammlungen in der Nähe des Container-Hafens aufzulösen und forderte die Menschen auf, nach Hause zu gehen. Hunderte blieben am Abend aber auf der Straße und diskutierten über die nächsten Protestaktionen gegen den starken Einfluss des chinesischen Festlands auf die ehemalige britische Kronkolonie.

Protestwelle gegen China

Schon am Samstag hatte die Polizei Tränengas eingesetzt, um die Versammlung aufzulösen. Zudem wurden 29 Menschen festgenommen. Die Wasserwerfer wurden allerdings zum ersten Mal im Zuge der Protestwelle gegen Pekings Einfluss eingesetzt.

Foto: Reuters/KAI PFAFFENBACH

Foto: AP/Vincent Yu

In Hongkong demonstrieren seit Wochen Hunderttausende Menschen. Sie fürchten eine Einschränkung ihrer Rechte durch China und werfen Regierungschefin Carrie Lam eine zu große Nähe zur kommunistischen Regierung in Peking vor. Die frühere britische Kronkolonie ist seit 1997 chinesische Sonderverwaltungszone, deren Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik. (red, APA, 25.8.2019)

Foto: APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA