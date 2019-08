Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Irans Außenminister Javad Zarif ist am Sonntag überraschend in Biarritz, wo zur Zeit der G7-Gipfel stattfindet, gelandet. Er soll am Rande des G7-Gipfels Gespräche führen und auf Einladung der französischen Regierung gekommen sein. US-Präsident Donald Trump wollte die Anwesenheit von Zarif nicht kommentieren. Es soll aber keine Gespräche mit Trump oder der US-Delegation in Biarritz geben.

Gegensätze bei Iranpolitik

Beim G7-Gipfel wurden zuvor Gegensätze in der Iran-Politik offensichtlich . US-Präsident Donald Trump widersprach am Sonntag der Darstellung von Frankreichs Staatschefs Emmanuel Macron, wonach sich die Gipfelteilnehmer auf eine gemeinsame Botschaft der G7 an den Iran unter französischer Vermittlung geeinigt hätten. "Darüber habe ich nicht gesprochen", sagte Trump.

Macron stellte daraufhin klar, dass der Gipfel ihm "kein formelles Mandat" für eine Vermittlung erteilt habe.

Mit Blick auf Macrons Dialog-Initiative sagte Trump: "Man kann Leute nicht vom Reden abhalten. Wenn sie reden wollen, sollen sie reden." Der US-Präsident dementierte aber, dass er einer gemeinsamen Botschaft der G7 an den Iran zugestimmt habe.

Damit reagierte er auf eine Äußerung des französischen Präsidenten: Nach Macrons Angaben hatten sich die Gipfelteilnehmer bei einem Abendessen am Samstagabend "darauf geeinigt, was wir dem Iran sagen wollen".

Nach dem Dementi des US-Präsidenten ruderte Macron etwas zurück: Eine Vermittlungsinitiative im Namen der G7 werde es nicht geben. Die G7 sei nur ein informeller Zusammenschluss, "jeder handelt seiner Rolle entsprechend". (APA, red, 25.8.2019)