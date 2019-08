Was die Fortsetzung der Koalition angeht, sind Hofer und Blümel sich eher uneinig. Foto: APA/LUKAS HUTER

Wien – Gut einen Monat vor der Neuwahl und knap vier Monate nach der Auflösung der ÖVP-FPÖ-Koalition wird eine Neuauflage ebendieser diskutiert. FPÖ-Parteiobmann Hofer ist für eine Runde zwei, Ex-ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel ist da eher skeptisch.

Hofer: "Wir sind bereit"

FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer warnte anlässlich des freiheitlichen Wahlkampfauftaktes in Tirol erneut vor einer möglichen türkis-grünen Koalition nach der Wahl und warb stattdessen für eine der türkis-blauen Koalition. Wer wolle, dass dieser Weg fortgesetzt wird, müsse FPÖ wählen, so Hofer am Innsbrucker Flughafen vor FPÖ-Anhängern.



Zum ehemaligen Parteichef Heinz-Christian Strache – er hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder zu Wort gemeldet – meinte Hofer, dieser würde sich bis zur Wahl weitgehend zurückziehen. "Das war sein eigener Wunsch. Er hat gesagt, er wird sich auf andere Dinge konzentrieren", so Hofer. In den nächsten Wochen soll "alles was kommuniziert wird, auch koordiniert werden", meinte der freiheitliche Spitzenkandidat. Ein Beleg dafür: Strache muss die Inhalte auf seiner Facebook-Seite bis zur Wahl akkordieren.

Blümel: "Im Nachhinein ist man immer g'scheiter"

Blümel auf der anderen Seite betont im Interview mit der "Presse" einmal mehr, dass man die Koalition aus gutem Grund beendete. Der Wille, die Vorwürfe rund um das Ibiza-Video aufzuklären, wäre nicht da gewesen, also habe man "aus der Verantwortung für unser Land heraus" die Koalition beendet. Ob sie denn von vornherein ein Fehler war? "Im Nachhinein ist man immer g'scheiter", antwortet Blümel darauf schlicht.

Eben dieser Aufklärungswille rund um "Machtversessenheit, potentielle Korruption und potentiell illegale Parteienfinanzierung" sei ausschlaggebend für eine Bereitschaft zur Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ. Diesen Willen aber vermisse Blümel bei Strache und Kickl, denen es mehr darum gehe, "sich in eine Opferrolle hineinzumanövrieren."

Norbert Hofer meint zu diesen Aussagen schlichtweg: "Ich glaube nicht, dass Blümel jetzt in den schwarz-grünen Chor einstimmt." und betonte abermals, dass die Freiheitlichen regieren wollen, aber "nicht um jeden Preis." (red, 25.8.2019)