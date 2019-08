[Inland] SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will mit höheren Löhnen und Steuerentlastung die Wirtschaft ankurbeln. Das kann aber auch den gegenteiligen Effekt erzielen.

Kommentar: SPÖ für höheren Mindestlohn: Sinnloser roter Zuruf.

Christiane Hörbiger outet sich als Kurz-Fan, Rendi-Wagner will reden.

[International] Irans Außenminister Javad Zarif tauchte überraschend beim G7-Gipfel auf. Das Land will Öl exportieren, dafür wäre es in Bezug auf den Atomdeal gesprächsbereit.

Zwischen Israel und Iran dreht sich die Eskalationsspirale.

Die Waldbrände im Amazonas-Regenwald toben weiter, eine Million Indigene sind in akuter Gefahr. Zehntausende Brasilianer protestieren gegen die Brandrodung.



[Karriere] Was ist ein Boreout, und wer ist davon betroffen? Wie du es erkennst, dass deine Arbeit dich chronisch unterfordert – und was du dagegen tun kannst.

[Wetter] In der schwülwarmen Luft entwickeln sich ab etwa Mittag wieder vermehrt Regenschauer und Gewitter im Großteil des Landes. Am ehesten trocken bleibt es in Vorarlberg sowie im Tiroler Oberland. Bis 30 Grad.

[Zum Tag] Am 26. August 1956 erschien mit Marilyn Monroe und Richard Widmark auf dem Titelblatt die erste Ausgabe des Jugendmagazins Bravo.