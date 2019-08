Foto: APA/dpa/Silas Stein

Mindestens zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen sein, teure Parfums im Duty-Free-Shop ausprobieren, eine Piccoloflasche Sekt "zum gleich Trinken" und eine letzte Zigarette im "Raucherkäfig". Mit der obligatorischen Zeitung aus der Flughafenbuchhandlung in der Hand schlendert man dann entspannt zum Gate, wo man noch ein überteuertes Wasser aus dem Automaten kauft. Dann kann er beginnen, der Flug. So sieht für manche die Flughafenroutine aus, die vor jedem Flug immer gleich absolviert werden muss. Andere können ohne ein letztes Sicherheitsgebet nicht abheben – selbst wenn Beten normalerweise nicht zu ihrem Alltag gehört. Die Routinen und Ticks, die man unbedingt durchspielen muss, um sich bereit für den Flug zu fühlen, sind eben so unterschiedlich, wie die Passagiere es sind.

Gate checken, Snacks, Yoga?

Auch auf Twitter wird über die Frage diskutiert, die diese Userin in den Raum gestellt hat:

Unzählige Male Ticket, Gate oder Boardingzeit checken – das gehört für viele unbedingt zur Routine dazu:

Überraschend viele geben an, das Flugzeug vor dem Take-off noch zwanghaft tätscheln zu müssen:

Und manche haben auch überhaupt kein Problem damit, mit ihrer eigenen Flughafenroutine aufzufallen:

Welche Flughafenroutine haben Sie?

Wie lange vor dem Abflug müssen Sie am Flughafen sein, um sich wohlzufühlen? Was gehört immer zum Flughafenaufenthalt dazu, und welchem Aberglauben geben Sie vor Abflug nach – auch wenn Sie im Alltag eigentlich gar nicht abergläubisch sind? Teilen Sie Ihre Ticks und Routinen im Forum! (aan, 27.8.2019)