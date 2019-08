Das EM-Finale der deutschen und holländischen Hockey-Frauen knackte in der ARD die Millionengrenze. Foto: Virginia Mayo

Die deutschen Hockey-Frauen haben mit ihrem Finale bei der Europameisterschaft in Belgien die Millionengrenze in der ARD geknackt. Die 0:2-Niederlage der Mannschaft von Trainer Xavier Reckinger gegen die Niederlande verfolgten am Nachmittag trotz Traumwetters in Deutschland durchschnittlich 1,01 Millionen Zuschauer im Ersten. Das ergab einen Marktanteil von 7,8 Prozent.

Die ARD hatte die Übertragung nach dem Finaleinzug der deutschen Mannschaft kurzfristig ins Programm aufgenommen. Unmittelbar davor lockten die Live-Bilder von der Springreit-Entscheidung der EM in Rotterdam 1,06 Millionen Fans vor die Geräte. Der Marktanteil betrug 8,8 Prozent. (sid, 26.8.2019)