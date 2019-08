Diskutieren Sie in Ihrer Familie politische Themen, und wie wird mit anderen Meinungen dabei umgegangen? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/Morsa

Christiane Hörbiger hat sich in diesem Wahlkampf politisch positioniert. In einem von der ÖVP veröffentlichten Video spricht sich die Schauspielerin für Sebastian Kurz aus und findet harte Worte für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Mavie Hörbiger, Nichte zweiten Grades von Christiane Hörbiger, distanzierte sich via Twitter von den Aussagen der 80-Jährigen:

Und auch Cornelius Obonya, Neffe von Christiane Hörbiger, pflichtet Mavie Hörbiger bei:

Eine Familie, unterschiedliche politische Meinungen. Das können auch einige Twitter-User gut nachvollziehen:

Und wie ist das in Ihrer Familie?

Diskutieren Sie über die politische Lage in Österreich und der Welt? Decken sich die Meinungen unter den Familienmitgliedern, oder ist in Ihrer Familie das politische Spektrum abgebildet? Wie gehen Sie mit anderen Ansichten um, oder versuchen Sie Politik nicht zu thematisieren? Bei welchen politischen Themen herrscht die größte Diskrepanz? (wohl, 26.8.2019)