Weiterlesen

Was über den fehlgeschlagenen Test in Russlands hohem Norden bekannt ist

Links

Moscow Times/Reuters: Russia Finds Radioactive Isotopes in Test Samples After Accident in Severodvinsk

Radio Free Europe/Radio Liberty: Norwegian Researchers Say Data May Point To Second Blast At Russian Test Site

Daily Kos: A second blast at Nyonoksa likely caused the radiation spike August 8. Putin says not to worry.