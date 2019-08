Zehntausende Feuer wüten im Amazonas-Gebiet. Wie es so weit kommen konnte und was getan werden muss

Der größte Regenwald der Erde brennt. Zehntausende Feuer wüten im Amazonas-Gebiet und bedrohen damit nicht nur das Ökosystem und die Tierwelt, sondern auch uns Menschen selbst. Wie es so weit kommen konnte und was getan werden muss, berichten Chronikredakteurin Bianca Blei und Außenpolitikredakteur Gerald Schubert vom STANDARD. Hören Sie sich den Podcast hier an. (red, 26.8.2019)

Foto: APA/AFP/GREENPEACE/VICTOR MORIYA