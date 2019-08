Der Stürmer will sich ganz auf seinen Klub Schalke konzentrieren: "Die Belastung aus den Spielen ist nicht mehr so leicht wegzustecken"

Burgstaller wird künftig nicht mehr für Österreich spielen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – ÖFB-Teamspieler Guido Burgstaller gab am Montag bekannt, nicht mehr für das österreichische Nationalteam zu spielen: "Die Belastung aus den Spielen ist nicht mehr so leicht wegzustecken und ich benötige längere Phasen der Regeneration, um meine beste Leistung abrufen zu können. Ich bin oft angeschlagen zum Nationalteam gekommen und konnte nicht immer so spielen, wie ich es mir vorgenommen hatte."

Debüt 2012

Der 30-Jährige Burgstaller, der seit Jänner 2017 beim FC Schalke 04 engagiert ist, kam am 29. Februar 2012 unter Marcel Koller gegen Finnland zu seinem ersten Einsatz in Nationalteam.

Der Angreifer hat seither 25 Länderspiele bestritten und erzielte zwei Treffer für Rot-Weiß-Rot. Im Juni sorgte der Kärntner bei seinem persönlichen Heimspiel in Klagenfurt im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Slowenien für den Siegestreffer zum 1:0.

"Akzeptieren"

Teamchef Franco Foda bedauert den Rücktritt: "Guido Burgstaller hat mir in einem ausführlichen Telefonat seine Entscheidung und die Hintergründe mitgeteilt. Als Teamchef muss ich seine Entscheidung respektieren und akzeptieren." (red, 26.8.2019)