In der Schweiz haben erstmals Blockchain-Finanzdienstleister eine Banklizenz erhalten. Die Firmen SEBA Crypto mit Sitz in Zug und Sygnum aus Zürich erhielten jeweils eine Bank- und Effektenhändlerbewilligung, teilte die Aufsichtsbehörde Finma am Montag mit. Beide Unternehmen bieten Dienstleistungen für institutionelle und professionelle Kunden an.

Blockchain-Technologie

Bei der Zukunftstechnologie Blockchain handelt es sich um eine Art dezentrale Datenbank, die sämtliche Informationen fälschungssicher speichern soll. Dadurch können Transaktionen wesentlich einfacher abgewickelt werden. Auch Internet-Währungen wie Bitcoin basieren darauf. (Reuters/APA, 26.8.2019)