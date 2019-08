Für "Star Wars"-Fans dürfte dieser Dezember etwas ganz Besonderes werden. Einerseits startet Disney mit seinem neuen Streaming-Dienst die Serie "The Mandalorian", andererseits kommt der neunte "Star Wars"-Film ins Kino. "The Rise of Skywalker" ist der dritte Teil von Regisseur J. J. Abrams und bildet den Abschluss der aktuellen Trilogie. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Der zwei Minuten und elf Sekunden lange Trailer zeigt im Schnelldurchlauf ikonische Szenen aus den acht Filmen sowie einige Ausschnitte aus "The Rise of Skywalker".

Star Wars

Der Kinostart ist für 20. Dezember geplant. Davor noch will Disney die Serie "The Mandalorian" an den Start bringen, die ebenfalls im "Star Wars"-Universum spielt. Allerdings wird sie den Kunden des Streamingdienstes Disney+ vorbehalten bleiben. (red, 26.8.2019)