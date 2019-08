Ferdinand Piech (li.) auf einer Aufnahme von 2018. Foto: imago/teutopress

Es kommt selten vor, dass aus einer Familie zwei oder mehr große Gestalten hervorgehen. Die Bachs wären so ein Fall. Und dann die Familie, welcher der Heimgegangene entstammt. Mit Ferdinand Porsche und Piëch hat sie gleich zwei Jahrhundertgestalten aufzuweisen.

Piëchs Großvater Ferdinand Porsche, dessen Vorname er nebst überragendem technischen Sachverstand geerbt hatte, verdiente sich dies Attribut, reduziert dargestellt, durch die Konstruktion des VW Käfers und die Gründung der Sportwagenfirma Porsche. Sein Enkel durch Leistungen für die Autoindustrie, deren wahres Ausmaß noch gar nicht abzuschätzen sind. Speziell durch eine Maßnahme revolutioniert(e) er nicht nur "seine", sondern auch artfremde Branchen: Radikale Rationalisierung der Produktion und dramatische Verbesserung der Kosteneffizienz. Was nämlich Piëch unterm Schlagwort Plattformstrategie durchsetzte, hat heute das Stadium der "Modularen Baukästen" erreicht. Das geht vom Zulieferer über vereinfachte Produktionsprozesse in global vereinheitlichten Fabriken bis hin zu "komponierten" Automobilen – und wird die Industrie ähnlich revolutionieren, wie einst Henry Fords Fließbandfertigung.

In der Rüstungsbranche und bei der Öko-Industrie (Windkraftwerksproduktion z.B.), die sich eben erst fertig macht für die Großindustrialisierung, hat man die systemischen Vorzüge von Plattform- und Modulfertigung bereits erkannt, andere Industriezweige werden rasch nachziehen. Und die gesamte Autowelt sowieso – denn wer da nicht dabei ist, ist rasch einmal abgeschlagen.

Technischer Sachverstand und innige Hassliebe

Der VW-Konzern ist also gut aufgestellt und auf dem Weg zur Nummer 1, und dass dies so ist, gilt als das Verdienst dieses Mannes, bei dem überragender technischer Sachverstand (oft brachte er seine Ingenieure zur Verzweiflung mit auf Servietten gekritzelten Ideen) mit feinem Gespür für Markterfordernisse zusammentraf. Die großen deutschen Medien, dem Österreicher in inniger Hassliebe zugetan, seit er 1993 Carl Hahn als Vorstandsvorsitzender der – damals schwer defizitären – Volkswagen AG beerbte, konnte sich seiner faktischen Erfolge und seines "schmallippigen" Charismas in späteren Jahren nicht entziehen, was ein gewissen Maß an Fairness erkennen lässt.

Leichtbau, GTI, TDI, Dreiliterauto, Einliterauto, DSG, Plattformstrategie: Das alles sind griffige, manchmal weltweit bekannte Schlagworte, die letztlich auf Ferdinand Piëch zurückgehen. Ebenso erstaunlich: Der Mann schweißte einen gigantischen Laden zusammen – Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, MAN, Porsche, Scania, Seat, Skoda, Volkswagen, VW Nutzfahrzeuge –, der einzige zudem, in dem Mehrmarkenstrategie wirklich funktioniert. Vom Billigspuckerl bis zum unerschwinglichen Luxusgefährt, vom Stadtlieferwagen bis zum überschweren Sattelschlepper, der Konzern kann alles. Dass dieser heute so breit aufgestellt daherkommt, hat schon ein wenig mit Rache zu tun. In den 1990er-Jahren wagte es Daimler, VW im Pkw-Bereich mit der A-Klasse im Markenkern zu attackieren, in der Golf-Klasse. Da schlug das Imperium dort zurück, wo es Daimler als weltgrößtem Nutzfahrzeughersteller weh tun musste und zimmerte sich einen eigenen Großableger, mit VW Nfz, Scania, MAN.

Unbeirrt auf dem Weg zum Ziel

Oft warf man Piëch Brutalität vor im Umgang mit Managern, jeder, der ihm gefährlich werden könne, werde gefeuert oder strafversetzt, hieß es. Dabei lag die Sache ganz einfach: Er verfolgte nur unbeirrt sein Ziel, und wer das Schiff vom Kurs abbringen wollte, flog. Zuletzt, bei der Konzernneuausrichtung, der damalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, der dabei ein eigenes Spiel spielen wollte und dem alten Strategen in die Quere kam: Dass der Schwanz mit dem Hund wedelt, geht nicht; schlichte Wahrheit, für Wiedeking war sie wohl neu.

Markenaufbau im Akkord

Beachtung verdient auch, was Piëch aus den Firmen machte. Audi etwa. In den 1970er-Jahren eine "Vertreter"-Marke mit einem Markenimage, das sich nicht mit Ford, Opel, Fiat messen konnte. Dass die Neupositionierung als Premiummarke, über die Umwege Motorsport (quattro), technische Innovationen (Alu-Karossen) und einen griffigen Werbeslogan ("Vorsprung durch Technik") in nur zwei Dekaden gelang, grenzt an ein Wunder und spricht eindrucksvoll für Piëchs Beharrlichkeit und sensibles Gespür. Das hat er auch bei Marken wie Bentley bewiesen: Traditionelle Kernwerte und nationale Eigenart nicht nur nicht antasten, sondern großzügig fördern, unten drunter allerdings deutsche Hochtechnologie.

Überhaupt, Bentley: Da wurde ihm vorgehalten, Geld in Prestigeprojekte zu stecken (auch ins VW-Flaggschiff Phaeton etwa). Piëchs Konter: Bevor er sinnlos Milliarden in der Formel 1 verbrenne, leiste er sich lieber den (Neu-)Aufbau einer Luxusmarke. Dass Piëch sein Lebenswerk möglich war, lag auch an der persönlichen wirtschaftlichen Konstellation: Als Milliardär (und Großaktionär) war er (finanziell) völlig unabhängig und konnte so seine Vorstellungen auch relativ entspannt durchsetzen.

Am 25. April 2015 legte Piëch sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrates und alle seine Aufsichtsratsmandate innerhalb des Volkswagen-Konzerns nieder. Zwei Jahre später verkaufte er den größten Teil seiner Stammaktien der Porsche Automobil Holding SE an die Familien Porsche legte auch dort sein Aufsichtsratsmandat nieder.

Seinen 80. Geburtstag, so wird gemutmaßt, hat Piëch wohl nicht feiernd verbracht. Der VW-Abgasskandal, der das Unternehmen nachhaltig erschütterte, überschattete jedes Ereignis im Hause Piëch im Jahr 2017. Das Erscheinen beim Untersuchungsausschuss des Bundestages lehnte er ab.

Je schmaler, desto besser, meint der Fugen-Ferdl

Und wie kam er nun zum Spitznamen Fugen-Ferdl? Irgendwann in den späten 1990ern hatte Piëch erkannt, dass Qualität auch mit Anmutung zu tun hat, und dass da die Spaltmaße, Fugen eben, eine Rolle spielen. Je schmaler, desto besser, Höhepunkt dieser Kunst ist die Nullfuge, da passt dann kein Blatt Papier mehrzwischen die Bauteile. Mit der Fuge schließt sich auch der Kreis zu J.S. Bach, und wer weiß: Vielleicht hat der große Meister den Ferdinand ja abgeholt und zeigt ihm nun, was es mit der Kunst der Fuge wirklich auf sich hat. Und sie intonieren gemeinsam die Kantate: "Nun danket alle Gott!" (Andreas Stockinger, 26.8.2019)