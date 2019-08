Nach Schwierigkeiten am Samstag klappte das Manöver im zweiten Anlauf am Dienstag ohne Probleme

Die Sojus-Kapsel MS-14 (Bildmitte) im Anflug an die ISS. Foto: Nasa

Eine russische Sojus-Raumkapsel mit dem russischen Roboter Skybot F-850 an Bord ist beim zweiten Versuch an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Das Manöver der Sojus MS-14 sei am Dienstag erfolgreich verlaufen, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa mit. Am Wochenende war ein erster Andockversuch fehlgeschlagen, die Sojus konnte am Samstag aufgrund technischer Probleme nicht wie geplant an der ISS anlegen.

Das Raumschiff war am Donnerstag gestartet. Auf der ISS soll der Skybot F850 zehn Tage lang lernen, wie er die Astronauten unterstützen kann. Langfristig soll er auch gefährlichere Aufgaben wie Weltraumspaziergänge übernehmen.

Der 1,80 Meter große und 160 Kilogramm schwere Roboter ahmt Bewegungen nach und lernt auf diese Weise menschliche Handlungsabläufe. So kann er etwa eine Wasserflasche öffnen. Auf der ISS soll er unter Anleitung des russischen Kosmonauten Alexander Skwortsow lernen, solche Aufgaben auch in der Mikrogravitation zu erfüllen. (APA, red, 27.8.2019)