Das ist gut so, denn das Fehlen von all den Superehrgeizlern, Dränglern, Alphaläufern und anderen nie lächelnden Kollegen, die es auf Asphaltpfaden und bei "professionellen" Wettkämpfen immer öfter gibt, fällt hier auf. Ist Teil dessen, was den von den Wienerwaldschnecken heuer zum achten Mal ausgerichteten Lauf irgendwo im wunderschönen Nirgendwo des Wienerwaldes, zwischen Heiligenkreiz und Sittendorf, ausmacht. Unter anderem.