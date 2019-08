Dass sie, wie im "Sommergespräch" erwähnt, Schnitzel essen würde, kommentierte "Kurier"-Chefredakteurin Salomon mit: "So, wie sie ausschaut, wird sie sich eher nur von ein paar Salatblättern ernähren"

Analyse des ORF"-Sommergesprächs" mit Pamela Rendi-Wagner in der "ZiB 2" mit "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon, Armin Wolf und Peter Filzmaier. Foto: screenshot, tvthek.orf.at

Schmutzkübelei galt bisher eher als Privileg der Politik. Mit Ausnahme von ein paar Buntblättern, die eher den Feuchtblättern zuzurechnen sind, haben sich Medien nicht dafür hergegeben. Aber alles geht einmal vorbei.

Am Montag fand im ORF eines der vielen Sommergespräche statt. Die Parteichefs sitzen dabei dem ORF-Newcomer Tobias Pötzelsberger gegenüber und parlieren über ihre politischen Visionen für das Land. Meist ist es höherer Kaffeetratsch, bei dem sich die Befragten von ihrer Schokoseite zu zeigen versuchen, ohne braun zu wirken. Am Montag saß SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Tisch und stellte sich den Fragen.

In der "ZiB 2" kam es anschließend zur obligatorischen Analyse des Gesprächs. Immerhin Peter Filzmaier erfüllte diesen Auftrag, "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon offenbarte sich. Zwar attestierte sie Rendi-Wagner, eine "Topfrau" zu sein. Dass sie, wie im Sommergespräch erwähnt, Schnitzel essen würde, kommentierte Salomon mit: "So, wie sie ausschaut, wird sie sich eher nur von ein paar Salatblättern ernähren." Politische Analyse auf höchstem Niveau; auch Armin Wolf und Filzmaier schien kurz die Mimik zu gefrieren.

Im Fußball nennt man das ein Foul im Strafraum; die rote Karte, in Salomons Fall doppelt hart, wäre die Folge. Immerhin hat sie sich so von dem gängigen Vorwurf befreit, eine Adeptin von Sebastian Kurz zu sein.

Mit dieser Meldung positionierte sie sich dort, wo sonst nur das Odeur von Waldhäusln und Landbauern aufsteigt. (Karl Fluch, 27.8.2019)