Mit "Your Phone" (bzw. "Ihr Smartphone) bietet Microsoft seit einiger Zeit eine App an, die es Nutzern ermöglichen soll, ihr Android-Smartphone mit einem Windows-Gerät zu verbinden. An Montag und in der Nacht auf Dienstag gab es jedoch eine größere Störung, die dazu führte, dass User das Programm nicht verwenden konnten. "Wir haben ein Problem entdeckt, das zu Verbindungsschwierigkeiten führt", heißt es von Microsoft, schreibt "The Verge". Nutzer bekommen den Hinweis, dass keine Verbindung möglich sei. Noch untersuche das Unternehmen das.

Kooperation mit Samsung

Die Probleme entstehen zu einem Zeitpunkt, an dem der Dienst öfter genutzt werden dürfte als sonst. Aufgrund einer Partnerschaft mit Samsung hat das neue Smartphone Galaxy Note 10 eine eigene Version der App, die speziell angepasst wurde. Diese war ebenfalls nicht zu erreichen.

Smartphone-Bildschirm spiegeln

Funktioniert die App, können Nutzer ihren Smartphone-Bildschirm spiegeln lassen. Dadurch ist es möglich, auf einem Windows-Gerät Handy-Benachrichtigungen zu erhalten, Nachrichten zu versenden und Dateien schnell hin- und herzutauschen. Die tatsächliche Spiegelung, die es auch erlaubt, Handy-Apps auf dem PC zu öffnen und zu steuern, ist vorerst nur auf Note-Geräten möglich, Microsoft dürfte die Funktion künftig aber auch für andere Geräte ausrollen. (red, 27.8.2019)