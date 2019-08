Im Beruf will man, dass die eigene Leistung im Vordergrund steht – doch oft genug wird stattdessen das Aussehen kommentiert. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Was konnten Sie sich im Job schon über Ihr Äußeres anhören? Foto: Getty Images/iStockphoto/NicoElNino

"Nur von ein paar Salatblättchen" würde sich SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ernähren, so wie sie aussehe, so "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon über Pamela Rendi-Wagner. Auch über das Outfit, das die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Salzburger Festspielen trug, wurde heftig diskutiert: Bereits zum vierten Mal trug diese denselben Kimono, offenbar Anlass genug für einen Aufreger.

Nun stehen beide Frauen als Politikerinnen in Rampenlicht und sind dadurch verstärkt breiter Kritik ausgesetzt. Doch auch für Menschen, deren Job sich nicht in der Öffentlichkeit abspielt, gehört es oft zum Arbeitsalltag, dass statt der Leistung, die sie in ihrem Beruf erbringen, das Aussehen bewertet wird. Die Möglichkeiten, damit anzuecken, sind quasi endlos: Man sei zu herausgeputzt, zu leger gekleidet, der Kleidungsstil gefällt nicht, man schaue zu streng – oder es wird gar der Körperbau kommentiert. Und auch Komplimente zum Aussehen können im Arbeitsumfeld extrem unpassend sein.

Haben Sie das Gefühl, in Ihrem Job nach dem Aussehen bewertet zu werden?

In welchen Situationen ist Ihnen das passiert, und wie haben Sie darauf reagiert? Ertappen Sie sich selbst umgekehrt dabei, Kollegen, Kolleginnen oder Vorgesetzte ähnlich zu beurteilen? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 27.8.2019)