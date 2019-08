Fernsehkritik: TV-Tagebuch

Mein liebster Cartoon ist gay: "She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen" auf Netflix

Ernie und Bert hin oder her – "She-Ra" gilt schon jetzt als ein Vorbild in der Darstellung queerer Charaktere. Und das in einer Kinderserie. So kann man das nämlich auch machen