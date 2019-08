Ikea setzt im Katalog für 2020 auf Schlaf – den soll man sich aber bevorzugt online holen. Foto: Ikea

Für viele Menschen war er die Neuerscheinung des Jahres. War? Jawohl! Der Ikea-Katalog – und jetzt müssen viele ganz tapfer sein – ist in seiner alten Form Geschichte. Aber ruhig Blut, ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Es gibt ihn noch, aber lediglich in den Möbelhäusern selbst oder ab 2. September auf Bestellung.



Die netten Leute, die einem den Katalog auf der Straße zustecken, wird man in Österreich heuer vergeblich suchen. Auch auf sein automatische Auftauchen im Briefkasten wartet man in diesem Jahr umsonst. Dem Zeitgeist entsprechend setzt der Möbelriese aus Schweden auf digitale Medien beziehungsweise dementsprechende Zahlen. Nach 24 Millionen Besuchern der Website vor fünf Jahren werden es heuer schon 33 Millionen sein.

Hinzu kommt, dass sich der Konzern eine Menge Geld erspart und mit diesem Schritt auch der Umwelt einen Gefallen tun dürfte. Thematisch setzt man 2020 auf das Thema Schlaf in all seinen Facetten. Ikea hat sich dafür in den Schlafzimmern in verschiedensten Teilen des Globus umgesehen und inspirieren lassen. Ebenfalls stolz ist man bei Ikea auf die Zusammenarbeit mit dem Lautsprecherhersteller Sonos, entstanden ist dabei die smarte Sound-Linie Symfonisk. (red, 27.8.2019)