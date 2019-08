Wien – Answer Lang wird ab Oktober neuer Abteilungsleiter Kommunikation der Arbeiterkammer. Er folgt auf Wolfgang Mitterlehner, der in Pension geht. Neue Mediensprecherin der Präsidentin ist Nani Kauer. Answer Lang ist noch bis Ende August Head of Communications and Events des Institute of Science and Technology (IST) Austria. Davor hat er acht Jahre lang die Unternehmenskommunikation der Wiener Linien geleitet. Als Pressesprecher war er für den damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos, die SPÖ und die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) tätig.

Wolfgang Mitterlehner war seit 1996 Chefredakteur und Pressesprecher, ab 2002 führte er alle Teams der Öffentlichkeitsarbeit in eine Abteilung Kommunikation zusammen. Nani Kauer verstärkt ab sofort als Mediensprecherin das Team von AK-Präsidentin Renate Anderl. Kauer war in den vergangenen fünf Jahren Leiterin des Vorstandsbereiches Kommunikation im Wiener Krankenanstaltenverbund. Davor war sie Pressesprecherin des damaligen ÖGB-Präsidenten Erich Foglar, Leiterin der ÖGB-Kommunikation und Chefredakteurin der ÖGB-Mitgliederzeitschrift "Solidarität". (red, 27.8.2019)