Zögerlich, aber doch, hat Nintendo in den letzten Jahren auch Smartphones als Plattform für seine Spiele entdeckt. Neben dem von Niantic entwickelten Pokémon Go hat man unter anderem Titel wie Mario Run und vor wenigen Wochen Dr. Mario World veröffentlicht. Bald folgt mit Mario Kart Tour auch eine mobile Adaption des kultigen Arcade-Racers Mario Kart.

Wie Nintendo of America nun auf Twitter angekündigt hat, soll das Game am 25. September erscheinen – zeitgleich für Android und iOS. Auch Nintendo Deutschland hat den Termin bestätigt, also wird man sich in mitteleuropäischen Breitengraden ebenfalls am Stichtag in die flotten Rennen mit Mario, Peach, Bowser und Co. stürzen können.

Nintendo Mobile

Lootbox-Kritik während Betatest

Wie viele Spieler der mobile Racer begeistern wird, bleibt abzuwarten. Während eines Betatests im Mai erhielt das Spiel Lob für seine Steuerung und grafische Umsetzung. Allerdings soll das Free2Play-Game stark auf Monetarisierung getrimmt sein. Die Spielzeit wird mit Ausdauerpunkten limitiert, die sich mit der Zeit wieder aufladen.

Dazu gibt es auch besondere Fahrer, die spielerische Vorteile bieten. Es gibt Lootboxen, die per erspielbarer Ingame-Währung, aber auch über eine kostenpflichtige Premiumwährung erworben werden können. Gegen Echtgeld lässt sich auch die Spielzeit verlängern. Ob Nintendo aus der Kritik der Betatester gelernt hat, wird sich Ende September zeigen. (gpi, 27.08.2019)