Beurteilung vom Deutschen Olympischen Sportbund in Auftrag gegeben – ÖOC-Präsident Stoss: "Im herkömmlichen Sinne nichts mit Sport zu tun"

Kein Sport. Foto: APA/dapd/Sascha Schuerman

Düsseldorf – Ein vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten lehnt die Anerkennung von E-Sport als Sport ab. Der Begriff Sport sei "durch die langjährige Rechtsprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert", heißt es in dem Dokument.

"Kein Sport im Sinne des geltenden Rechts"

Jegliches Spiel an der Konsole falle nicht unter diesen und sei "kein Sport im Sinne des geltenden Rechts". Der Gemeinnützigkeit des E-Sports als Sport erteilt das Gutachten deshalb eine Absage.

Kritik gibt es vom Präsidenten des eSport-Bunds Deutschland (ESBD), Hans Jagnow: "Viele vom DOSB anerkannte Sportarten wie Sportschießen, Tischfußball oder Darts definieren sich über die Präzision der Bewegung, nicht den Umfang." E-Sport unterschiedlich zu behandeln, sei vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht tragbar.



Eine solche Abklärung, wie vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in Auftrag gegeben, habe es in Österreich noch nicht gegeben, sagte ÖOC-Präsident Karl Stoss am Dienstag. "Aber es ist natürlich ein sehr virulentes Thema, weil es immer wieder kommt und sehr viele Massen anzieht. Und ist nicht wegzuleugnen."

Stoss: "Nichts mit Sport zu tun"

Er vertrete die Auffassung, dass er E-Sport "nie als olympische Disziplin in Erwägung ziehen" würde. "Das sind große Fähigkeiten, die diese jungen Leute haben, das will ich nicht wegleugnen, davor habe ich großen Respekt. Aber das hat im herkömmlichen Sinne nichts mit Sport zu tun", betonte Stoss. Wenn man allerdings die Historie der Olympischen Spiele zurückverfolge, habe es auch Singen, Gedichte vortragen usw. gegeben. "Das waren auch geistige Ausflüsse, die Anerkennung gefunden haben."

Im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema E-Sport. "Es gibt immer wieder Präsentationen, aber es gibt keine einhellige Meinung, dass wir uns ernsthaft damit befassen sollten, das in ein olympisches Programm aufzunehmen. Aber man sollte sehr stark beobachten, wie die Entwicklungen weitergehen und was es für den traditionellen Sport bedeutet", sagte Stoss.

Bei E-Sport gäbe es eine sehr große Bandbreite. Spiele, bei denen es um Gewalt gehe (Shooter-Spiele), würde er absolut ablehnen und niemals unterstützen. "Das trägt ja nicht gerade zur Völkerverständigung bei. Man sucht sich bewusst Feinde aus und versucht, die zu vernichten. Das kann nicht im Sinne des Sports sein", meinte der ÖOC-Präsident. (APA; 27.8.2019)