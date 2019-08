Franco Foda hat gesprochen. Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Wien – Österreichs Nationalteam geht ohne einen Torhüter mit Länderspiel-Erfahrung in die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland (6. September in Salzburg) und Polen (9. September in Warschau). Statt des derzeit vereinslosen bisherigen Stammtorhüters Heinz Lindner nominierte Teamchef Franco Foda am Dienstag erstmals LASK-Schlussmann Alexander Schlager für das A-Team.

Die beiden weiteren Torhüter im 23-Mann-Kader sind Salzburgs Cican Stankovic und Wolfsburg-Ersatzmann Pavao Pervan. Im Aufgebot fehlt neben Kevin Danso und Maximilian Wöber außerdem der unter Foda lange Zeit gesetzte Innenverteidiger Sebastian Prödl, der bei Watford nicht zum Zug kommt.

Köln-Legionär Louis Schaub wurde ebenfalls nur auf Abruf nominiert. Als dritten Stürmer neben Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch berief Foda nach dem Nationalteamrücktritt von Guido Burgstaller HSV-Angreifer Lukas Hinterseer ein. (APA, 27.8.2019)

TOR:

Pavao PERVAN (Wolfsburg, 0 Länderspiele)

Alexander SCHLAGER (LASK, 0)

Cican STANKOVIC (Salzburg, 0)

VERTEIDIGUNG:

Aleksandar DRAGOVIC (Leverkusen, 74/1 Tor)

Martin HINTEREGGER (Frankfurt, 41/3)

Stefan LAINER (Mönchengladbach, 15/0)

Philipp LIENHART (Freiburg, 1/0)

Stefan POSCH (Hoffenheim, 1/0)

Andreas ULMER (Salzburg, 12/0)

David ALABA (Bayern, 69/13)

MITTELFELD:

Julian BAUMGARTLINGER (Leverkusen, 68/1)

Florian GRILLITSCH (Hoffenheim, 14/1)

Stefan ILSANKER (Leipzig, 36/0)

Florian KAINZ (Köln, 15/0)

Konrad LAIMER (Leipzig,; 2/0)

Valentino LAZARO (Inter Mailand, 23/2)

Karim ONISIWO (Mainz, 4/0)

Marcel SABITZER (Leipzig, 37/5)

Xaver SCHLAGER (Wolfsburg, 11/1)

Peter ZULJ (Anderlecht, 10/0)

STURM:

Marko ARNAUTOVIC (Shanghai SIPG, 81/24)

Michael GREGORITSCH (Augsburg, 11/1)

Lukas HINTERSEER (HSV, 12/0)

Auf Abruf:

Daniel BACHMANN (Watford, 0)

Heinz LINDNER (vereinslos, 28)

Jörg SIEBENHANDL (Sturm, 2)

Kevin DANSO (Southampton, 6/0)

Marco FRIEDL (Bremen, 0)

Sebastian PRÖDL (Watford, 73/4)

Gernot TRAUNER (LASK, 1/0)

Christopher TRIMMEL (Union Berlin, 3/0)

Maximilian ULLMANN (Rapid, 0)

Albert VALLCI (Salzburg, 0)

Maximilian WÖBER (Salzburg, 5/0)

Christoph BAUMGARTNER (Hoffenheim, 0)

Nikola DOVEDAN (Nürnberg, 0)

Sascha HORVATH (Dresden, 0)

Thomas GOIGINGER (LASK, 0)

Thomas MURG (Rapid, 0)

Louis SCHAUB (Köln, 12/5)

Christoph MONSCHEIN (Austria, 0)

Andreas WEIMANN (Bristol City, 14/0)