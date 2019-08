Zendaya spielt die siebzehnjährige drogenabhängige Rue – Serie ist ab 16. Oktober immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen

Wien – Drogensucht, Pornografie, Mobbing, sexueller Missbrauch, Depression und Selbstverletzung: Die wegen ihr teils recht expliziten Szenen umstrittene Teenager-Dramaserie "Euphoria" ist ab 16. Oktober immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu ist die achtteilige Serie auch über Sky X, Sky Q und Sky Go auf Abruf verfügbar. "Euphoria" wurde von Sam Levinson entwickelt, HBO hat inzwischen eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.

Zum Inhalt (Vorsicht Spoiler!)

Die siebzehnjährige Rue (Zendaya) kommt frisch aus dem Drogenentzug nach Hause, clean bleibt sie nicht. Die Begegnung mit der transsexuellen Jules (Hunter Schafer), eine Außenseiterin und neu in der Stadt, rüttelt Rues Existenz gehörig durcheinander.

Auch sonst ist die Serie nicht gerade arm an orientierungslosen Jugendlichen. Wie zum Beispiel Sportler Nate Jacobs (Jacob Flordi), der seine sexuelle Unsicherheit mit rüdem Verhalten kaschiert oder Cheerleader Cassie Howard (Sydney Sweeney), die den Verlust ihres Vaters mit sexuellen Affären zu kompensieren versucht, während die übergewichtige Kat (Barbie Ferreira) im Internet ein Doppelleben als Domina führt. (red, 27.8.2019)