Das Hotel "Vienna House Magic Circle" wurde 2003 eröffnet und 2007 von UBM und Warimpex erworben. Foto: Hotel Paris II S.a.r.l.

In den Jahren 2004 und 2007 hatten die beiden österreichischen Immobilienunternehmen UBM und Warimpex die Hotels Dream Castle und Magic Circus in unmittelbarer Nähe zum Disneyland in Paris fertiggestellt bzw. erworben. Nun beabsichtigt man den Verkauf der beiden von Vienna House betriebenen 4-Sterne-Häuser mit zusammen knapp 800 Zimmern, und laut Aussendungen der beiden Unternehmen – jeweils Hälfte-Eigner der Hotels – ist man damit schon recht weit.

Kaufpreis 110 Millionen Euro

"Mit dem Käufer wurde bereits eine Einigung über die wirtschaftlichen Aspekte des geplanten Verkaufs erzielt", heißt es vonseiten der UBM. Konkret habe man sich also unter anderem auf einen Kaufpreis von 110 Millionen Euro geeinigt.

Die Durchführung der Transaktion unterliege den üblichen Voraussetzungen für Transaktionen dieser Art in Frankreich. "Die finale Vereinbarung ist insbesondere abhängig vom positiven Abschluss des Mitarbeiterkonsultationsprozesses in Frankreich. Das Closing wird voraussichtlich noch 2019 stattfinden können."

"Richtiger Zeitpunkt"

UBM wolle sich auf die Entwicklung fokussieren und zukünftig keine Immobilien mehr im Bestand halten, kommentiert Vorstandschef Thomas G. Winkler den strategischen Hintergrund dieser Transaktion.

Für Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch sei nun "der richtige Zeitpunkt gekommen", sich von den Objekten wieder zu trennen. Warimpex will mit dem Erlös einerseits aktuelle Projekte vorantreiben, andererseits "Cashflow-bringende Assets erwerben". (red, 27.8.2019)