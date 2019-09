Viele Kinder bekommen bereits in der Volksschule ein eigenes Handy. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Wenn ab September wieder die Schule losgeht, stellen sich viele Eltern die Frage, ob sie ihrem Kind schon ein eigenes Handy mitgeben sollen. Ab welchem Alter sind Smartphones geeignet, und was sollten Eltern dabei beachten, wenn sie ihrem Kind ein eigenes Gerät überantworten? Wir geben Tipps zum Schulbeginn.

Erstes Handy zur Erstkommunion

Laut der Initiative Safer Internet gibt es keine pauschale Antwort auf die Frage, ab wann es Zeit für ein eigenes Handy ist. Eltern sollten individuell und anhand verschiedener Faktoren entscheiden. Geht ein Kind bereits allein zur Schule, liegt die Anschaffung eines Handys nahe, um im Notfall jemanden zu verständigen. Doch Eltern sollten laut den Experten auch darauf achten, dass Kinder auf ihrem Schulweg auch ohne Handy die Möglichkeit haben, Hilfe zu holen. Die Anschaffung zahlt sich auch aus, wenn ein Kind oft allein zu Hause ist. Ein Muss ist es aber auch dann nicht, denn vielleicht gibt es noch einen Festnetzanschluss oder ein Familienhandy.

Fakt ist, dass Smartphones schon in der Volksschule Thema sind. Laut Safer Internet haben bereits die meisten Kinder in der dritten und vierten Klasse eigene Handys. Viele Kinder würden ihr erstes Gerät beispielsweise zur Erstkommunion bekommen. Als Geschenk in der Schultüte zum allerersten Schultag ist das Handy hingegen noch nicht sehr weit verbreitet.

Eltern und Geschwister als Vorbild

Schwierig wird es, wenn sich ein Kind ein Smartphone wünscht, weil vielleicht Freunde bereits eines haben, die Eltern den Wunsch aber für zu verfrüht halten. Hier gibt man bei der Initiative Safer Internet den Tipp, die Anschaffung auf einen bestimmten Termin zu setzen. Das kann etwa Weihnachten sein oder ein kommender Geburtstag. An diese Abmachung sollte man sich allerdings auch halten. Manchmal erledigt sich der Wunsch nach einem eigenen Handy aber auch von selbst, nämlich "dann, wenn Eltern alternative Möglichkeiten zum Spielen, Fotografieren oder Musik hören anbieten. Vielleicht kann die Zeit bis zum ersten Handy auch mit einem MP3-Player überbrückt werden", raten die Experten.

Eltern und Geschwisterkinder haben in jedem Fall eine starke Vorbildwirkung. "Nehmen Smartphone, Tablet und Co im Leben der Eltern oder älteren Geschwister einen hohen Stellenwert ein, möchten natürlich auch die Jüngsten mitmachen", so Safer Internet. Wer die Handynutzung seiner Kinder einschränken möchte, sollte also nicht unbedingt selbst pausenlos am Display kleben. Fragt ein Kind nicht von selbst nach einem Handy, sollte man das Thema auch nicht von sich aus ansprechen.

Tipps für das erste Handy

Welche Geräte eignen sich zum Einstieg? Das neueste Samsung-Smartphone oder iPhone um 1.000 Euro ist für ein siebenjähriges Kind sicherlich nicht angebracht. Als das erste eigene Handy eignet sich etwa ein gebrauchtes Gerät von Eltern oder älteren Geschwistern oder zunächst ein einfaches Modell. Aber Vorsicht: Gerade bei extrem billigen Smartphones wird das Thema Sicherheit mitunter nicht sehr hoch geschrieben, und es kann Probleme mit Datenschutz und Privatsphäre geben.

Der passende Tarif und die Wahl des Modells richten sich auch danach, was das Kind hauptsächlich mit dem Smartphone tun möchte (und man ihm erlaubt zu tun). Für das Spielen von Online-Games und Videostreaming etwa sind Tarife mit mehr inkludiertem Datenvolumen wichtig. Auch Fotografieren steht bei Kindern im Volksschulalter hoch im Kurs, wissen die Safer-Internet-Experten. Damit es hier nicht zu Engpässen kommt, ist ausreichend Speicherplatz notwendig.

Kindersicherungen einrichten

Natürlich sind nicht alle Inhalte, die man mit dem Smartphone im Internet und in App-Stores aufrufen kann, auch für Kinder geeignet. Eltern können hier die in den Betriebssystemen integrierten Kindersicherungen aktivieren. So kann man festlegen, welche Apps die Kinder benutzen dürfen, ob sie überhaupt neue Apps installieren können und welche Seiten sie ansurfen können. Die Einstellungsmöglichkeiten für die Kindersicherung auf iPhone, iPad und iPod Touch finden Sie auf den Support-Seiten von Apple. Eine Anleitung für Android-Smartphones hat "Heise" 2018 übersichtlich zusammengestellt. Wichtig ist aber auch, dass Eltern Regeln zur Handynutzung aufstellen und dem Kind zeigen, was im Notfall ohne Handy zu tun ist. Und ganz allgemein sollte man das Kind sein neues Smartphone nicht allein erkunden lassen, sondern die ersten Schritte immer gemeinsam machen, empfehlen Experten. (br, 27.8.2019)