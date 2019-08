Der Landtag sei für fünf Jahre gewählt und für eine vorzeitige Neuwahl brauche es einen guten Grund – und der sei nicht erkennbar, sagt KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Foto: Claudia Klimt-Weithaler

Graz – Nach der überraschend am Montag wieder ausgebrochenen Debatte um eine vorgezogenen Landtagswahl in der Steiermark haben sich am Dienstag auch die beiden anderen Oppositionsparteien zu Wort gemeldet: Die KPÖ sprach sich dagegen aus: "Der Landtag ist für fünf Jahre gewählt." Sie orten außerdem ein Ablenkungsmanöver. Die Grünen meinten: "Der Ball liegt jetzt bei der ÖVP."

Die steirische FPÖ hatte die Auflösung des Landtags am Montag nach der Sonderlandtagssitzung wegen der Causa Leitspital Liezen beantragt. Der stellvertretende Landeshauptmann Michael Schickhofer (SPÖ) war sofort gegen eine Neuwahl. Er wolle auf den Handschlag mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) vertrauen. Dieser kündigte Gespräche mit den Chefs der anderen vier Landtagsparteien an.

Entscheidung bei der ÖVP

Mit dem Grünen Landtagsklubobmann Lambert Schönleitner sprach der ÖVP-Chef am Dienstag. Spitzenkandidatin Sandra Krautwaschl schickte danach aus, dass die ÖVP entscheiden müsse, "ob sie dem FPÖ-Antrag für die Neuwahl zustimmt. Anschließend werden wir intern beraten, wie wir damit umgehen."

Die KPÖ dagegen ortete ganz andere Gründe für die mögliche Neuwahl: Sie sah eine Flucht vor dem Platzen der "Spitals-Blase". "Für die ÖVP wird sich nach der nächsten Landtagswahl nichts ändern – ob sie regulär im Mai 2020 stattfindet oder auf Wunsch der FPÖ schon in diesem Jahr wählt: Sie wird sich aussuchen können, ob sie mit der SPÖ weiterarbeitet oder eine Koalition mit der FPÖ eingeht." Daher liegt für die Kommunisten auf der Hand, dass der Wunsch nach einer Neuwahl einen anderen Grund habe: Die "Gesundheitsreform" entgleite der ÖVP zusehends.

Es bräuchte "guten Grund"

"Mit wochenlangen Neuwahlspekulationen soll vom langsamen Scheitern der Gesundheitsreform, dem erklärte Hauptprojekt dieser Landtagsperiode, abgelenkt werden. Die vollmundigen Ankündigungen sind nicht mehr einzuhalten, zudem drohen enorme Kostensteigerungen beim Leitspital im Bezirk Liezen. Eine Neuwahl würde der ÖVP die Möglichkeit bieten, den anderen Parteien die Schuld am Scheitern zuzuschieben. Ein sachlicher Grund für eine Vorverlegung der Landtagswahl ist nicht erkennbar. SPÖ und ÖVP demonstrieren bei jeder Gelegenheit Einigkeit in allen Fragen, eine Regierungskrise ist nicht erkennbar. Offenbar soll auf Kosten der Allgemeinheit die Gunst der Stunde genutzt werden", so die KPÖ in ihrer Aussendung.

Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler unterstrich daher: "Der Landtag ist für fünf Jahre gewählt. Eine vorzeitige Neuwahl kommt für uns nur in Frage, wenn es einen sehr guten Grund dafür gibt. Nur weil die Umfragen gerade gut sind, kann man den Menschen nicht ständig Neuwahlen zumuten. Das zerstört das Vertrauen in die Demokratie und ist auch ein leichtfertiger Umgang mit öffentlichem Geld." (APA, red, 27.8.2019)