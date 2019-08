Ein Rezept, das wir in Massimo Botturas "Bread is Gold" gefunden haben – salzige Erdnüsse sind hier das besondere Topping.

In einem der vergangenen Urlaube schmökerte ich durch Massimo Botturas Kochbuch "Bread is Gold", seit damals habe ich mir vorgenommen, das Rezept: "Karamellisierte Pfirsiche mit Mascarpone" während der Pfirsichsaison nachzukochen, weil die Kombination aus Pfirsich, Creme und salzigen Erdnüssen spannend klingt und das Rezept auch noch recht einfach ist.

Das Buch von Bottura entstand aus einem Projekt, das der italienische Spitzenkoch während der Expo in Mailand im Jahr 2015 gestartet hatte. Er baute mit Hilfe von Spendern ein Lokal für Bedürftige auf, das Refettorio Ambrosiano, und verkochte dort mit freiwilligen Helfern, was bei der Expo an Lebensmitteln übrig blieb – neben zusätzlichen Lebensmittelspenden. Täglich wurde dann ein dreigängies Menü serviert, manchmal auch zu Mittag für Schulkinder gekocht.

Foto: Petra Eder

Bottura lud für sein Projekt Gastköche aus aller Welt ein, die vor die anspruchsvolle Aufgabe gestellt wurden, mit dem, was jeweils mit Lastwagen geliefert wurde, zig hungrige Esser zu versorgen. Das bedeutete jede Menge Improvisation für die Spitzenköche, die großteils gewohnt sind, nur die besten Produkte in ihren Lokalen verarbeiten zu können – hier mussten sie mit angeschlagenem Obst, abgelaufenen Milchprodukten und jeder Menge trockenem Brot arbeiten. Das Projekt war überaus erfolgreich und läuft seit damals weiter. Mittlerweile gibt es weitere Refettorios in Rio, Paris und London.

In Botturas Kochbuch werden jeweils auf einer Seite die Köche vorgestellt samt einem von ihnen zubereiteten Rezepte präsentiert. Ugo Alciati, der das Ristorante Guido im Piemont betreibt, kocht im Refettorio Ambrosiano Risotto aus dem Ofen, Fleischbällchen in Zitronensauce mit Rataouille und eben karamellisierte Pfirsiche mit Mascarpone. Ich habe das Rezept insofern verändert, als die Pfirsiche gegrillt wurden, was an heißen Tagen angenehmer ist, als den Backofen aufzuheizen.

Im Buch werden zwei Pfirsichhälften pro Person gerechnet, wer nur einen kleinen süßen Bissen zum Abschluss möchte, der serviert nur eine Hälfte.

Für sechs reife Pfirsiche (12 Hälften) braucht man 200 g Kristallzucker, 300 g Mascarpone, 60 ml Milch, 2 gehäufte EL Kakaopulver, 40 g gesalzene Erdnüsse