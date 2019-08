Ex-Agent Mike Banning (Gerard Butler) versucht im Alleingang den Präsidenten (Aaron Eckhart) zu retten – in "Olympus Has Fallen" um 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: RTL II

13.20 DOKUMENTATION

Haie, gejagte Jäger Ein Film von Jérôme Delafosse über die gefürchteten Jäger der Meere – in diesem Fall eher die Menschen als die Haie. Tatsächlich gilt der Hai als ein wichtiges Element im Ökosystem der Meere. Das hält die Menschheit allerdings nicht davon ab, ihn zu jagen. Bis 14.05, 3sat

20.15 ACTIONTHRILLER

Olympus Has Fallen – Die Welt in Gefahr (Olympus Has Fallen, USA 2013, Antoine Fuqua) Spannungsgeladene Action zum Kinostart von Angel Has Fallen am 29. August 2019: Wenige Monate nach Mike Bannings (Gerard Butler) Verbannung an den Schreibtisch im Finanzministerium stürmen Terroristen das Weiße Haus und nehmen den Präsidenten gefangen. Nun muss der Ex-Agent die Sache auf eigene Faust regeln. Bis 21.55, ORF 1

Moviepilot Trailer

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Natur Verbunden Eine Reise zu den Völkern dieser Erde, die bis heute fernab von geteerten Straßen, fließendem Strom und Öffis leben: Verbundenheit mit der Natur – das können die Berg- und Waldmenschen, Wüstenbewohner und Insulaner bieten. Bis 21.10, Servus TV

21.10 DOKUMENTATION

Mit den Augen des Wolfes Basierend auf wahren Ereignissen: Die herzzerreißende Geschichte des verstoßenen Wolfes Slava auf der Suche nach neuem Territorium und einer neuen Familie. Bis 22.10, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Angelika Ahrens trifft auf das pralle Leben in New York: neue Wohnungen, Shops, Büros – Bauten die auf 100.000 Quadratmetern nach und nach hervorschießen. Gespräche über Kunst mit dem Direktor des Metropolitan Museums und Plauderstündchen über den neuen Spider-Man-Film mit Comicexperten. Bis 23.00, ORF 2

23.00 REPORTAGE

Weltjournal + Die Zuschauer des Weltjournal+ bleiben in dieser Ausgabe im Big Apple – der Schwerpunkt liegt jedoch woanders. Die Kamera gibt einen Einblick in zwei Welten – Arm und Reich -, die zwar nebeneinander existieren, aber nichts miteinander zu tun haben. Bis 23.45, ORF 2