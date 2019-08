Neben "Das Wunder von Wörgl" auch für fünf Radioprojekte – Verleihung am 11. Oktober in Potsdam

Nominiert für den "Prix Europa": "Das Wunder von Wörgl" mit Harald Windisch (Stawa) und Karl Markovics (Unterguggenberger, rechts). Foto: ORF/Epo Film/Hendrik Heiden

Wien – Der ORF geht mit sechs Gewinnchancen in die Verleihung des Medienpreises "Prix Europa" 2019. Neben dem Fernsehfilm "Das Wunder von Wörgl" finden sich fünf Radioproduktionen auf der Dienstag veröffentlichten Nominiertenliste – vom Ö1-Hörspiel "Höllenkinder" (Gabriele Kögl) bis zur fiktionalen Podcast-Serie "Fake News Blues" von Ö1 und FM4.

Eingereicht wurden heuer insgesamt 650 Produktionen, wobei die ausgewählten in neun Kategorien gegeneinander antreten. Verliehen werden die Preise – bronzene Stiertrophäen – dann bei einer Gala am 11. Oktober in Potsdam. Der "Prix Europa" wird seit 1987 an die besten Rundfunk- und Medienproduktionen des Kontinents vergeben. (APA, 27.8.2019)