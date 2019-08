Wien – "Österreich" und seine Gratisversion "Oe24" haben die Programmliste von Puls 4 aus ihrem gedruckten Fernsehprogramm gestrichen – am 16. August 2019 erschien die TV-Übersicht zum vorerst letzten Mal in den Zeitungen der Fellner-Gruppe.

"Österreich"-Herausgeber und "Live"-Anchor Wolfgang Fellner, hier 2018 bei den Österreichischen Medientagen. Foto: APA/HANS PUNZ

Den aufmerksamen Kolleginnen und Kollegen des TV-Magazins "TV-Media" ist die Lücke nicht entgangen – sie vermuten wohl nicht von ungefähr den Newskanal Puls 24 als Anlass. Die Fellner-Gruppe betreibt seit 2016 immerhin auch den TV-Kanal Oe24.tv, der sein Programm zu wesentlichen Teilen ebenfalls mit News und Talk bestreitet.

Suchbild: Was fehlt ab 17. August im TV-Programm von Österreich? Foto: Faksimile Österreich

Puls 24 startete zunächst als Breaking-News-Sender im Frühjahr 2019 in der P7S1P4-App Zappn – DER STANDARD berichtete über den Kanal am 28. Mai: ProSiebenSat1Puls4 startet Nachrichtenkanal Puls 24 in App. P7S1P4-Chef Markus Breitenecker sprach damals vor Journalisten von einem "Pop-up-Kanal". Pop-up deute aber nicht auf ein baldiges Ende hin, erklärte P7S1P4-Chef Markus Breitenecker bei der Präsentation Ende Mai, man werde den Newskanal "nicht so bald wieder stoppen" und mit Blick auf die Nationalratswahl "eher ausbauen".

Dieser Ausbau zum TV-Kanal auf allen erdenklichen Empfangswegen steht nun mit 1. September an. Ende dieser Woche wird ProSiebenSat1Puls4 die Einzelheiten zum News- und Eventkanal Puls 24 offiziell bekanntgeben. (fid, 27.8.2019)