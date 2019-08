Modedesignerin Isabel Toledo Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Ihr berühmtestes Outfit waren ein gelber Mantel und ein dazu passendes Kleid. Michelle Obama trug die Kombination der Modedesignerin Isabel Toledo Anfang 2009 anlässlich der Amtseinführung ihres Mannes in Washington. Die 1961 auf Kuba geborene, in New York lebende Designerin avancierte in der Amtszeit von Barack Obama zu einer Lieblingsdesignerin der First Lady.

Michelle und Barack Obama am 20. Jänner in Washington während der Foto: AP Photo/Charles Dharapak

Toledo erlernte das Handwerk an der Nähmaschine ihrer Großmutter, zog als Teenager nach New York und studierte am Fashion Institute of Technology und an der Parsons School of Design. 1984 heiratete sie Ruben Toledo, der später auch ihr Geschäftspartner wurde. Die amerikanische Modedesignerin ist am Sonntag im Alter von 59 Jahren an Brustkrebs gestorben. (red, 28.8.2019)