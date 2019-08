Rom – Bei einem Schiffbruch vor der Küste der libyschen Stadt Khums sind mindestens fünf Migranten ums Leben gekommen, darunter eine Frau und ein Kind. Das Unglück ereignete sich circa 97 Kilometer südöstlich der libyschen Hauptstadt Tripolis, berichtete die Marine Libyens auf ihrer Facebook-Seite.

Laut der Marine wurden 65 Migranten lebend gerettet. Die Suche nach Überlebenden oder weiteren Leichen sei noch im Gang. Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR berichtete per Twitter von 40 Vermissten. Die Migranten an Bord des gesunkenen Schlauchbootes stammten mehrheitlich aus Sudan.

Die Geretteten werden mit Getränken und Essen versorgt. Foto: APA/AFP/MAHMUD TURKIA

Die Toten "sind eine Verantwortung Europas. Seine Einwanderungspolitik tötet", twitterte die Hilfsorganisation "Alarm Phone" am Dienstag. Sie hätten die Nachricht vom Schiffbruch erhalten und dass viele ertrunken seien.

Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte zuvor neuerlich einem Rettungsschiff, der deutschen "Eleonore" mit rund 100 Migranten an Bord, die Einfahrt in einen italienischen Hafen untersagt. Die Menschen wären am Montag gerettet worden, während ihr Boot am Sinken gewesen sei, sagte die Hilfsorganisation Mission Lifeline, die die "Eleonore" unterstützt. (APA, red, 27.8.2019)