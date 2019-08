In dieser Galerie: 2 Bilder Mutmaßliche Opfer des früheren Investmentbankers Jeffrey Epstein nehmen an einer Verhandlung in New York teil. Foto: Reuters/SHANNON STAPLETON Der frühere Investmentbanker soll jahrelang minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Foto: AP/Uma Sanghvi

Mehrere Frauen, die von Jeffrey Epstein sexuell missbraucht worden sein sollen, machten am Dienstag bei einer Verhandlung in Manhattan ihrem Frust und Ärger Luft. Bei dem Termin am Dienstag wies das Gericht formell die Anklagen nach dem Selbstmord des US-Unternehmens ab, wie die "New York Times" berichtet.

Nachdem Epstein tot aufgefunden worden war, wurde das Gerichtsverfahren nun für beendet erklärt. Eines der mutmaßlichen Opfer beklagte, dass sein Suizid sie und andere Frauen um die Möglichkeit gebracht habe, ihn vor Gericht zu konfrontieren. Sie nannte Epstein einen "Feigling", weil er sich umgebracht hat. Die Frau erklärte, sie sei wütend und traurig. "Die Justiz war in diesem Fall noch nie eine Hilfe." Eine andere sagte, dass Epstein sie mit seinem Selbstmord ein zweites Mal zum Opfer gemacht habe. "Es fühlte sich an wie ein neues Trauma", lautet ein Zitat in den New York Times.

Tot in seiner Zelle aufgefunden

Jeffery Epstein war vor zwei Wochen tot in seiner Zelle in New York gefunden worden. Eine Autopsie bestätigte den Suizid des 66-Jährigen. Der frühere Investmentbanker soll jahrelang minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Er soll auch einige der Mädchen gezwungen haben, weitere zu rekrutieren. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu 45 Jahre Haft gedroht.

Später wurde bekannt, dass vor seinem Suizid zu lange in seiner Zelle allein gelassen worden sein, weil die Wärter im Dienst schliefen. Er sei drei Stunden lang nicht kontrolliert worden. US-Justizminister William Barr sprach von "gravierenden Unregelmäßigkeiten" in Bezug auf Epsteins Haftbedingungen. "Wir wir werden alles tun, um herauszufinden, was hier passiert ist."

Interesse der Öffentlichkeit

Ermittler teilten am Dienstag vor Gericht mit, dass die Untersuchung des Falles weitergehen werde. Es müssten noch einige Mitarbeiter und andere vermeintliche Helfer Epsteins befragt werden.



Der Richter Richard M. Berman hielt die Verhandlung ab, nachdem die Staatsanwälte ihm geschrieben hatten, dass sie anlässlich des Todes Epsteins die Anklagen fallen lassen werden – eine Entscheidung die eine richterliche Zustimmung benötigt. Er wolle die Verhandlung abhalten, weil er annehme, dass die Öffentlichkeit an dem Ausgang des Prozesses interessiert sei, so der Richter. Aufgrund des großen Andrangs wurde die Verhandlung in einen größeren Saal verlegt. (red, 27.8.2019)