Neben Thiem auch Tsitsipas, Chatschanow und Bautista in New York out – Nadal hingegen souverän

Stefanos Tsitsipas auf verlorenem Posten. Foto: Reuters/Burke

New York – Nicht nur Dominic Thiem, die Nummer 4 der Tennis-Herren, sondern auch drei weitere Top-Ten-Spieler hat es am Dienstag schon in der ersten US-Open-Runde erwischt. Der als Nummer 8 gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas verlor gegen Andrej Rublew (RUS) in vier, Karen Chatschanow (RUS-9) und Roberto Bautista Agut (ESP-10) erlitten jeweils Fünfsatzniederlagen.

Das bedeutet, das im Tableau-Viertel von Thiem nun kein einziger Top-Ten-Spieler mehr ist und auch Chatschanow kein möglicher Gegner mehr von Alexander Zverev sein kann. Der als Nummer 6 gesetzte Deutsche gewann gegen den Rumänen Radu Albot in fünf Sätzen.

Keine Blöße gab sich hingegen Rafael Nadal. Nach 2:08 Stunden in der Night Session des Arthur Ashe Stadiums hatte er den Australier John Millman mit 6:3, 6:2, 6:2 aus dem Turnier befördert. Die Tatsache, dass in seiner Rasterhälfte nun vier Top-Ten-Spieler aus dem Rennen sind, überraschte ihn dann doch etwas.

"Chatschanow hat auch verloren? Das ist Tennis. Wen man ins Turnier startet, hat man schwere Gegner vor sich. Man muss jeden einzelnen Gegner respektieren. Tsitsipas hatte eine sehr schwere erste Runde, Karen ist eine Überraschung", meinte Nadal.



Keine Größe in der Niederlage hatte Tsitsitpas, er beschimpfte den Schiedsrichter und dessen Herkunftsnation. Nachdem Rublew das Break zum 4:3 im Schlusssatz geschafft hatte, reagierte Tsitsipas, der davor schon eine Verwarnung wegen Coachings und eine wegen Zeitüberschreitung erhalten hatte, unwirsch.

Der französische Stuhlschiedsrichter Damien Dumusois hatte ihn aufgefordert, sich schneller zu bewegen (um die Zeit einzuhalten). "Du bist der Schlimmste. Aus irgendeinem Grund hast du etwas gegen mich. Wahrscheinlich, weil du Franzose bist. Und ihr seid alle Spinner, alle Spinner", schrie der 21-Jährige.

"Gib mir die Verwarnung, es ist mir egal. Gib sie mir", sagte er mehrmals. Der Referee kam dem "Wunsch" nach, wegen der zweiten Zeitverwarnung erhielt Tsitsipas einen Strafpunkt. Für den Weltranglisten-Achten wird es wohl ein Nachspiel geben.

Bei den Damen ist Titelverteidigerin und Nummer 1 Naomi Osaka nur mit viel Mühe über die erste Hürde hinweggekommen. Die Japanerin besiegte die Russin Anna Blinkowa nach 2:28 Stunden mit 6:4, 6:7 (5), 6:2.

Die als Nummer 4 gesetzte Rumänin Simona Halep hatte überraschend viel Mühe mit dem US-amerikanischen Lucky Loser Nicole Gibbs. Sie siegte 6:3, 3:6, 6:2.

Jeweils in zwei Sätzen kamen die Nummern 6 und 7 weiter: Petra Kvitova setzte sich im Duell zweier Tschechinnen gegen Denisa Allertova 6:2, 6:4 durch, die Niederländerin Kiki Bertens (NED-7) gab gegen die Spanierin Paula Badosa (ESP) ebenfalls nur sechs Games ab.

Sehr viel Aufmerksamkeit bekam die erst 15-jährige US-Amerikanerin Cori "Coco" Gauff. Das Sensationsmädchen von Wimbledon, wo sie das Achtelfinale erreicht hatte, schaffte auch in New York schon einmal einen Rundensieg.

3:6, 6:2, 6:4 über Anastasia Potapowa hieß es am Ende, und der neue Publikumsliebling jubelte ausgelassen. "Ich wollte so sehr gewinnen, das ist mein Heim-Slam", freute sich Gauff, die "Coco" genannt werden möchte. Ihre nächste Gegnerin ist die erfahrene Ungarin Timea Babos. (APA, 28.8.2019)