Der zu Xiaomi gehörende Wearable-Hersteller Huami hat vor kurzem gleich drei neue Produkte für das Handgelenk vorgestellt. An den Start schickt man die runde Sportwatch 3, die auch als Stratos 3 firmiert, das futuristische Sportarmband Amazfit X sowie die Amazfit GTS.

Letztere hat ein Raunen durch die Reihen der Beobachter gehen lassen. Denn sie schneidet sich mehr als nur eine Scheibe von der Apple Watch ab.

Foto: Huami

Déjà-vu

Zu den Basics: Die smarte Uhr bringt ein rechteckiges AMOLED-Display (mit Gorilla Glass 3-Kratzschutz) mit 348 x 442 Pixel Auflösung auf einer Diagonale von 1,65 Zoll mit. Bereits äußerlich macht sie aus der Anlehnung an die Apple Watch kein Geheimnis.

Die im Promo-Material gezeigten Watchfaces erinnert sehr stark an den "Infograph" und "Infograph Modular". Für die proprietäre Software auf der Amazfit GTS ist offensichtlich wearOS Pate gestanden. Insgesamt können bis zu 100 Watchfaces auf der Uhr installiert werden, vorinstalliert sind 40.

Foto: Huami

Kann künftig bei Herzproblemen warnen

Featureseitig ist man allerdings nicht ganz so umfangreich bestückt. Die Uhr wird per Bluetooth 5.0 verbunden, weiters verfügt sie über Positionsermittlung per GPS und Glonass und einen Herzfrequenzsensor. Per NFC kann sie auch als Zahlungsinstrument verwendet werden, es ist allerdings unklar, ob dieses Feature außerhalb Chinas verfügbar sein wird.

Das stahlumrahmte Gehäuse soll einem Wasserdruck von fünf Atmosphären (oder einer Tauchtiefe von rund 50 Metern in Süßwasser) widerstehen können und ist an einem Silikonarmband befestigt. Der über ein Kabel mit Magnetanschluss aufladbare Akku soll bis zu zwei Wochen halten. Noch im November soll die Uhr per Firmwareupdate außerdem die Möglichkeit bekommen, Herzrhythmusprobleme zu erkennen und dem Träger entsprechende Warnungen anzuzeigen.

Foto: Huami

Weniger Features, deutlich niedrigerer Preis

Die Uhr ist in der Lage, die körperliche Betätigung in zwölf verschiedenen Sportarten zu tracken. Dazu zählen neben Wandern und Laufen (inklusive Laufband) auch Radfahren, Schwimmen, Skifahren oder Gewichtheben.

Preislich liegt die Amazfit GTS deutlich unter der Apple Watch. In China wird sie für umgerechnet rund 110 Euro angeboten werden, wobei bei der Preis bei einem wahrscheinlichen internationalen Launch in Europa etwas höher liegen wird. Apple Uhr kostet in der aktuellen 4. Generation zumindest zumindest 429 Euro. Den Vorgänger gibt es ab 299 Euro. (red, 28.08.2019)