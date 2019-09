Wien – Heutzutage passiert es nicht allzu häufig, dass eine Regierung die Hauptstadt verlegt. In Indonesien passiert genau das. Auf der Insel Borneo soll deshalb eine neu Stadt errichtet werden. Dafür gibt es drei Beweggründe. Neben der Überbevölkerung sowie ausufernden Verkehrsproblemen sinkt die Millionenmetropole Jakarta (rund 30 Millionen Einwohner) immer weiter in den Boden. Die Stadt geht also einerseits über und andererseits unter.

Letzteres Problem teilt sich Jakarta allerdings mit vielen anderen Städten. Mit Ausnahme von Washington, DC sind die Ursachen praktisch überall dieselben: unkontrollierte und zunehmende Entnahme von Grundwasser sowie der steigende Meeresspiegel. (and, 16.9.2019)