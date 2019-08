Ende Juli begrüßte Queen Elizabeth II. den kürzlich angelobten Premierminister Boris Johnson. Foto: AP / Victoria Jones

In Großbritannien gibt es Spekulationen über eine Suspendierung des Parlamentes. Damit könnten Premierminister Boris Johnson die Abgeordneten an der Blockade des zum 31. Oktober geplanten Brexits hindern könnte. Königin Elizabeth könne bereits am Mittwoch aufgefordert werden, die Arbeit des Parlaments auszusetzen, schrieb der BBC-Journalist Nick Robinson auf Twitter.

Dafür habe er nur eine Quelle, das Gerücht sei nicht bestätigt. Johnson hat bislang den Weg einer Suspendierung des Parlamentes nicht ausgeschlossen. Er könnte die Königin um diesen Schritt bitten. Der konservative Abgeordnete Iain Duncan Smith sagte jedoch am Mittwoch, eine Suspendierung des Parlamentes sei nicht nötig.

Die Zeitung "The Guardian" berichtete, die Regierung erwäge, die Ende September beginnende Sitzungspause des Parlamentes bis zum 14. Oktober auszuweiten. Das sei von mehreren Quellen des Kronrates zu hören, der in Schloss Balmoral berate, schrieb die Guardian-Redakteurin Heather Stewart auf Twitter. Die Königin hält sich derzeit auf Schloss Balmoral auf, der Kronrat berät sie.

Die Abgeordneten kommen üblicherweise rund drei Wochen lang zwischen Ende September und Anfang Oktober nicht zu Sitzungen zusammen. In dieser Zeit halten die Parteien gewöhnlich ihre Jahreskonferenzen ab.

Der Kurs des britischen Pfundes rutschte nach ersten Meldungen über die Spekulationen ab. (reuters, 28.08.2019)