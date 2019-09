Der im italienischen Bra geborene Carlo Petrini gründete 1986 Slow Food. Seit 1977 schreibt er für Medien wie "La Stampa" oder aktuell "La Repubblica" zum Thema Essen und Trinken. Breite Bekanntheit erlangte er durch seinen Protest gegen die Eröffnung einer McDonald's-Filiale an der Spanischen Treppe in Rom. Dieser manifestierte sich in einem organisierten öffentlichen Spaghetti-Essen an besagter Stelle. Heute umspannt das Slow-Food-Netzwerk mehr als eine Million Akteure in 160 Ländern. 2004 gründet der Italiener die Universität der Gastronomischen Wissenschaften in Cuneo. Im selben Jahr bezeichnete ihn das "Time"-Magazin als einen der Helden Europas. 2016 wird er zum Sonderbotschafter der FAO (Food and Agriculture Organization) für das Null-Hunger-Programm in Europa ernannt.



Slow Food ist eine Non-Profit-Organisation, die für den Erhalt von lokalen Essenskulturen, Produkten und Traditionen einsteht. Seit ihren Anfängen ist Slow Food zu einer Bewegung mit Millionen von Anhängern in 160 Ländern herangewachsen. Die Grundidee von Slow Food ist, dass Essen mit einer Vielzahl von Aspekten in unserem Leben wie Kultur, Politik, Agrikultur und Umwelt in Verbindung steht – und dass wir dadurch die Art, wie Essen angebaut, produziert und vertrieben wird, mit unseren Entscheidungen prägen. Das verändert in weiterer Folge die Welt. Für Slow Food muss Essen gut (in Qualität und Geschmack), sauber (produziert, ohne die Umwelt zu schädigen) und fair (erschwingliche Preise für Konsumenten und faire Preispolitik für Produzenten) sein.

Slow-Food-Meilensteine

1986 Journalist Carlo Petrini gründet Slow Food in Italien.

1996 Slow Food organisiert zum ersten Mal die Messe "Salone del Gusto" in Turin.

2003 Die Slow-Food-Stiftung für biologische Vielfalt wird gegründet

2004 Gründungsjahr der Universität der Gastronomischen Wissenschaften in Cuneo. Rund 5000 Delegierte aus 130 Ländern nehmen teil.

10. Dezember 2009 Der erste Terra Madre Day wird ausgerufen. 200.000 Menschen beteiligen sich mit tausenden Veranstaltungen in 150 Ländern.

2017 Start von "Menu for Change", einer Kommunikationskampagne zum Zusammenhang von Ernährung und Klimawandel.

www.slowfood.com

www.fondazioneslowfood.com