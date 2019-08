Pfefferspray zeigte keine Wirkung, Mann nicht in lebensgefahr

Ein Polizist schoss auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann. Foto: APA/LUKAS HUTER

Wien – Ein Beamter des Stadtpolizeikommandos Simmering schoss in Simmering auf einen 39-Jährigen. Er sei mit einem Stanley-Messer bewaffnet gewesen und nicht lebensgefährlich verletzt, schreibt die Polizei in einer Aussendung.

Die Beamten wären wegen eines Streits zwischen einem 39-Jährigen und einem 40-Jährigen in eine Unterkunft gerufen worden. "Nachdem der Tatverdächtige auf die Beamten aufmerksam wurde, lief er mit dem Messer in der Hand zielgerichtet in Richtung der Polizisten", schreibt die Polizei. Aufforderungen, das Messer weggelegt zu haben, soll der Mann ignoriert haben, Pefferspray soll keine Wirkung gezeigt haben.

Nach dem Schuss sei der Mann zu Boden gegangen, unmittelbar nach der Schussabgabe hätten die Beamten Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt. Zur Unterstützung alarmierte Polizisten der WEGA, die zugleich als WEGA-Medics ausgebildet sind, seien kurz nach der Schussabgabe am Einsatzort eingetroffen und hätten die notfallmedizinischen Erste-Hilfe-Maßnahmen übernommen. Der Mann mit afghanischer Staatsbürgerschaft wurde anschließend von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. (red, 28.8.2019)