Das neue Primärversorgungszentrum in Meidling befindet sich an der Adresse der bisherigen Gruppenpraxis ebenda. Foto: Springer

Wien – Ein Schritt vorwärts, einer zurück beim Ausbau der allgemeinmedizinischen Erstversorgung im niedergelassenen Bereich: Bei der Eröffnung eines neuen Primärversorgungszentrums (PVC) in Wien-Meidling am Mittwoch wurde bekannt, dass die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) den Vertrag von jenem in der Donaustadt kürzlich aufgekündigt hat. Die Betreiberin habe dies beeinsprucht, das Ergebnis sei noch offen, hieß es von der Gebietskrankenkasse.

Seit Monaten sollen sich zwei der drei dort tätigen Ärztinnen vertreten haben lassen. Das Zentrum ist das einzige in der Bundeshauptstadt, das nicht auf einer bestehenden Gruppenpraxis aufbaut, sondern als PVC gänzlich neu gegründet wurde.

Schleppender Ausbau

Das ist ein herber Rückschlag beim Ausbau der Primärversorgungszentren in Wien, der ohnehin schleppend verläuft. In der Bundeshauptstadt sollen im Endausbau 30 derartige Zentren zur Verfügung stehen, bis 2021 war das Ziel von 16 Einheiten anvisiert worden. Die Eröffnung des PVC in Meidling war erst die dritte einer solchen Einrichtung, die Zukunft von jenem in Donaustadt ist offenbar mehr als unsicher.

Primärversorgungszentren sollen durch erweiterte Öffnungszeiten und ergänzende medizinische Betreuung unter anderem durch Pflegekräfte Spitalsambulanzen entlasten und die hausärztliche Betreuung ergänzen. In Meidling sind neben drei Ärzten zwei Pflegekräfte, eine Diätologin, eine Psychotherapeutin, Sozialarbeiterinnen und fünf Assistentinnen tätig. Die Praxis in der Eichenstraße 50–54, gleich gegenüber dem Bahnhof Wien-Meidling, hat Montag bis Donnerstag von 8 bis 19 Uhr, freitags von 7 bis 19 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. (Gudrun Springer, 28.8.2019)