Registrierte Restaurants und Bäckereien können am Ende des Tages ihre Waren per "Too Good To Go" billiger verkaufen

Der Kunde kann das Brot in der App zahlen und sein Sackerl in der Bäckerei abholen. Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Rund ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel landet im Müll. Europäische und nordamerikanische Haushalte werfen zwischen 95 und 115 Kilogramm Essen im Jahr weg, obwohl es noch genießbar wäre.

Eine App, die bereits in elf europäischen Ländern in Verwendung ist, will nun auch in Österreich die Verschwendung von Lebensmitteln eindämmen. "Too Good To Go" bringt Restaurants und Bäckereien, die ihre Waren am Ende des Tages nicht verkauft haben, mit Käufern zusammen.

Als Kunde kann jeder Nutzer in der App nach Angeboten in seiner Nähe suchen, in der App zahlen und die Lebensmittel im Geschäft abholen. "Too Good To Go" erhält Vermittlungsprovisionen von den Bäckereien oder Restaurants. Derzeit sind in Wien 35 Betriebe registriert, die ihre noch genießbaren Lebensmittel lieber verkaufen als wegwerfen wollen. (red, 28.8.2019)