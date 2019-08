Erfolgreich war sie schon immer, weltbekannt wurde sie erst nach ihrer Pensionierung. "Ich habe nie damit gerechnet", schreibt die gebürtige New Yorkerin über ihren späten Ruhm in ihrem Buch. Dass sie jemand "Modeikone" nennen würde, sie mit 90 Jahren Covergirl sein oder gar Fans haben könnte, all das kam für sie völlig unerwartet.

Foto: Gregory Zäch

Erfolgreich als Innenarchitektin

Eigentlich hatte die 1921 als Iris Barrel geborene US-Amerikanerin Kunstgeschichte studiert und war als Innenarchitektin durchgestartet. Gemeinsam mit ihrem Mann Carl Apfel, den sie 1948 heiratete, gründete sie eine Textilfirma. Der Erfolg blieb nicht lange aus, und sie arbeitete unter anderem für neun Präsidenten im Weißen Haus.



Foto: Gregory Zäch

"Greises Modesternchen" durch Zufall

Doch der weltweite Ruhm kam für sie erst nach ihrer Pensionierung – und völlig ungeplant. Harold Koda, Kurator des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art, wollte 2005 eine Selektion ihrer Schmuckstücke und Kleider ausstellen – letzten Endes fand sie sich selbst und ihren Stil im Zentrum der Ausstellung "Rara Avis" wieder.

Foto: Gregory Zäch

Iris-Doku, Iris-Emoji, Iris-Barbie

Seit dieser Ausstellung stand die "Accidental Icon", wie sie sich selbst nennt, im Rampenlicht. Vor allem über Fernsehen und Internet konnte sie sich einen Namen machen. Und die Begeisterung für den Paradiesvogel war groß. Mit 90 Jahren entwarf sie eine eigene, erfolgreiche Make-up-Reihe für MAC Cosmetics. Mit 93 Jahren drehte Albert Maysles eine Doku über die Stilikone. Mit 94 Jahren wurde ein eigener Iris-Emoji designt – ohne dass sie so genau wusste, was ein Emoji war. Und mit 96 Jahren kam eine Barbie mit ihren Gesichtszügen und Outfits auf den Markt.

Foto: Gregory Zäch

Testimonial mit Stil

Neben ihrem unverkennbaren Stil ist das Markenzeichen der Iris Apfel, dass sie sich selbst treu bleibt. Mit dieser Einstellung gefällt sie nicht nur ihren Fans, auch als Werbetestimonial ist sie gefragt. So fuhr sie für DS Automobiles in der Kampagne "Driven by Style" den DS 3.



DS Automobiles UK

Einer Magnum-Kampagne mit dem passenden Namen "Never Stop Playing" lieh sie ebenfalls ihr Gesicht.

Magnum

Kate Moss und Gigi Hadid als Kolleginnen

Mit ihrem schrill-bunten Stil und extravaganten Outfits hat die "moderne Muse" mittlerweile auch die Aufmerksamkeit der Modeszene auf sich gezogen. Im Februar dieses Jahres unterzeichnete sie einen Vertrag bei der Modelagentur IMG – bei der auch weltbekannte Models wie Kate Moss, Gigi Hadid oder Gisele Bündchen unter Vertrag stehen.

Foto: Gregory Zäch

"Stil ist keine Frage des Alters"

In einer Modewelt, in der das Altern weggeleugnet und -geliftet wird, stellt Iris Apfel einen angenehmen Kontrast dar. Mit viel Gelassenheit, Lebenserfahrung und Humor genießt und belächelt sie den Hype um sich. Am 29. August wird Iris Apfel nun 98 Jahre alt – dass sie viel zu erzählen hat, steht außer Frage. Und genau das tut sie auch in ihrem Buch "Accidental Icon – Stil ist keine Frage des Alters", aus dem auch die hier gezeigten Fotos stammen. (Martina Reinegger, 29.8.2019)