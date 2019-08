Der ÖVP-Chef darf die SPÖ nicht als Drahtzieher des Ibiza-Video beschuldigen. Die Volkspartei will alle Rechtsmittel ausschöpfen

Sebastian Kurz muss sich mit Mutmaßungen künftig zurückhalten. Er darf nicht mehr behaupten, die SPÖ sei an der Herstellung oder Verbreitung des Ibiza-Videos beteiligt gewesen. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Das Oberlandesgericht Wien hat die einstweilige Verfügung des Handelsgerichts Wien bestätigt, die ÖVP-Chef Sebastian Kurz verbietet, die SPÖ als möglichen Drahtzieher des Ibiza-Videos ins Spiel zu bringen. Es handle sich dabei um "unrichtige Tatsachenbehauptungen" und nicht um Werturteile, erklärten beide Gerichte. Die ÖVP will alle Rechtsmittel ausschöpfen.

Der ÖVP wurde bereits in erster Instanz untersagt, öffentlich die Sozialdemokraten bezüglich Herstellung und Veröffentlichung des Ibiza-Videos, das die Karriere von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zumindest unterbrochen hat, zu verdächtigen. Unter anderem betonte das Handelsgericht damals, dass ein Beleg für entsprechende Aussagen in mehreren Zeitungsinterviews fehle.

"Mit der einstweiligen Verfügung haben wir uns gegen das Kurz'sche Dreckwerfen und die türkisen Schmutzkübel erfolgreich zur Wehr gesetzt", sagte SPÖ-Geschäftsführer Drozda nach der Entscheidung des Handelsgerichts Wien Anfang Juli. Foto: APA/AFP/SPIEGEL und Sueddeutsche

ÖVP will alle juristischen Mittel ausschöpfen

Dem stimmte nun auch das Oberlandesgericht, an das sich die ÖVP gewandt hatte, zu. Auch dass eine Behauptung nur "als Verdacht" geäußert wird, ändere an dieser Rechtslage nichts, weil – so die Rechtsprechung – sonst der Schutz der Ehre durch geschicktes Formulieren wirkungslos gemacht werden könnte.

Das Oberlandesgericht erklärte zudem die Anrufung des Obersten Gerichtshofs als dritter Instanz für unzulässig, weil keine bisher ungeklärten Rechtsfragen zu beantworten gewesen seien. "Wir halten uns natürlich an Entscheidungen der Gerichte", reagierte die ÖVP auf das Urteil. Allerdings werde man alle juristischen Mittel ausschöpfen. (APA, 28.8.2019)