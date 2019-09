Vergangenen Sommer war ich in Ligurien auf Urlaub. Die Nähe zu Genua war vor allem in den Restaurants zu spüren. Denn auf so ziemlich jeder Speisekarte stand Pasta al Pesto Genovese. Besonders gut war diese im Restaurant "Da Laura" in San Fruttuoso. Dieses idyllische Strandörtchen ist zwar sehr überlaufen, aber ein Ausflug lohnt sich schon allein wegen der frisch gekochten Lasagne al Pesto. Pasta und Pesto Genovese lassen sich auch ganz einfach selbst zuhause zubereiten. Zum Beispiel mit diesem Rezept (für zwei Personen) hier:

Für den Teig benötigt man 200 Gramm Universalmehl, 2 große Eier, Salz.

Für das Pesto 1 Tasse frisches Basilikum, 20 Gramm Parmesan, 1 EL Pinienkerne, 3 EL Olivenöl, grobes Meersalz, 5-6 Pfefferkörner.