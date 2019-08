Charlie Sheen als Pilot Sean "Topper" Harley auf einer Mission mit der Truppe "Müdes Wiesel" in "Hot Shots! Die Mutter aller Filme" um 20.15 Uhr, Puls 4 Foto: The 20th Century Fox Corporation

19.40 REPORTAGE

Schwedens neues Sex-Gesetz Hier wird für Furore gesorgt. In Schweden gilt: Wenn vor dem Geschlechtsakt keine Zustimmung beider Partner erfolgt, ist offiziell kein Konsens vorhanden. Wer das Ja nicht eingeholt hat, kann der Vergewaltigung bezichtigt werden. Arte begleitet Samuel Björklund bei seinen Männergesprächsrunden (#Guytalk), in denen Themen wie Sex, Freundschaft und Ängste angesprochen werden. Ein Film über das recht spezielle Männerbild in Schweden. Bis 20.15, Arte

20.15REPORT

Dokeins: Highway to Hell? Thema Dieselskandal und Pariser Klimaabkommen: Autogegner haben zurzeit scheinbar ein recht leichtes Spiel – stimmt das? Können wir uns bald von unseren Autos verabschieden? Hanno Settele stellt das Mobilitätsverhalten der Menschen auf den Prüfstand, um diese Frage zu beantworten. Wie steht es um Familien in der steirischen Provinz – kein Auto und lieber auf den Schulbus warten? Welche Alternativen bieten sich? Bis 21.35, ORF1

20.15 SLAPSTICK-KOMÖDIE

Hot Shots! Die Mutter aller Filme (Hot Shots!, USA 1991, Jim Abrahams) Charlie Sheen in jungen Jahren in einer wahnwitzigen Parodie auf Kriegsfilme, wie Top Gun: Gerade noch lebte der Ex-Pilot Topper Harley (Sheen) zurückgezogen bei einem Indianerstamm, und im nächsten Moment muss er zusammen mit der Elitetruppe "Müdes Wiesel" eine Mission gegen einen wahnsinnigen Diktator durchführen. Dabei steht ihm allerdings seine Psychose im Weg. Bis 21.55, Puls 4

21.55 PARODIE

Hot Shots! Der zweite Versuch (Hot Shots! Part Deux, USA 1993, Jim Abrahams) Ein weiterer brisanter Einsatz ruft, und wo ist Topper (Charlie Sheen)? Der hat sich erneut irgendwo in einem thailändischen Kloster verkrochen. Die einzige Person, die den Piloten scheinbar zurückholen kann: die attraktive CIA-Agentin Michelle (Brenda Bakke). Auf dem Weg, um amerikanische Soldaten aus dem Nahen Osten zu befreien, trifft er auf seine große Liebe Ramada (Valeria Golino). Was sagt man dazu? Eine Action-Parodie mit romantischen Zügen. Bis 23.40 Puls 4

22.15 SATIRE

Neo Magazin Royale: Jan Böhmermann ist zurück aus der Sommerpause, zu Gast ist Entertainer und Moderator Aurel Mertz. Bis 23.00 ZDFNeo

22.25 MAGAZIN

Eco In dieser Ausgabe liegt der Fokus auf den starken Unternehmen Österreichs – alias den Weltmarktführern aus allen neun Bundesländern. Alle Infos zu den derzeit mitunter wichtigsten Arbeitgebern ihrer Region. Beleuchtet werden Unternehmen wie der Tiroler Landkartenhersteller Kompass, Wienerberger Ziegel und das Familienunternehmen Hirsch. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Diesmal zu Gast bei Barbara Stöckl: der Philosoph Richard David Precht mit seinem Buch Erkenne dich selbst, Roboterpsychologin Martina Mara, Chocolatier Josef Zotter und Autorin Barbara Pachl-Eberhart. Die Sendung wird im Nachtprogramm um 2.50 Uhr in ORF 2 wiederholt. Bis 0.00, ORF 2