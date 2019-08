Die Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein muss wegen mutmaßlicher Kontakte zu Rechtsextremen gehen. Das urteilte das Bundesschiedsgericht der Partei

Doris Sayn-Wittgenstein, Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein, steht wegen mutmaßlicher Kontakte zu Rechtsextremen in der Kritik. Foto: imago images / Eibner

Berlin – Das Bundesschiedsgericht der deutschen rechtspopulistischen Partei AfD hat am Mittwoch Doris von Sayn-Wittgenstein letztinstanzlich wegen parteischädigenden Verhaltens aus der AfD ausgeschlossen. Sie ist damit nicht mehr AfD-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, wie die Partei mitteilte. Die 64-Jährige steht wegen mutmaßlicher Kontakte zu Rechtsextremen in der Kritik.

Die zum rechtsnationalen "Flügel" der AfD zählende Sayn-Wittgenstein soll den "Verein Gedächtnisstätte" unterstützt haben. Dieser wird vom thüringischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Sayn-Wittgenstein wurde Ende Juni trotz des vom Bundesvorstand eingeleiteten Ausschlussverfahrens vom AfD-Landesverband Schleswig-Holstein als Vorsitzende wiedergewählt.

"Es gibt eine rote Linie"

Auf einem AfD-Bundesparteitag im Dezember 2017 hatte das Lager um den AfD-Rechtsaußen und "Flügel"-Chef Björn Höcke überraschend die damals kaum bekannte Sayn-Wittgenstein ins Rennen um den Bundesvorsitz der AfD geschickt. Sie scheiterte nur ganz knapp.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Kieler Landtag, Jörg Nobis, begrüßte laut "Spiegel Online" den Parteiausschluss. Die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts sende ein wichtiges Signal aus: "Für die Mitglieder der AfD gibt es eine rote Linie, deren Überschreitung stets zum Ende der Mitgliedschaft führt – unabhängig davon, welche Funktion oder welches Amt ein Mitglied in der Partei gerade innehat", sagt Nobis. Christian Lüth, Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, erklärte auf Twitter, es sei ein "guter Tag für den Bundesvorstand". (APA, red, 28.8.2019)